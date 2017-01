Condenan a un menor a aprender a cortar el pelo tras robar en una peluquería

Un menor que robó 600 euros y un secador de pelo, valorado en unos 160 euros, en mayor en una peluquería de Granada ha sido condenado a aprender a cortar el pelo. La insólita sentencia del juez de menores de Granada, Emilio Calatayud, establece que el menor debe aprobar un curso de estilismo de nueve meses.

«Todos los jueces de Menores de España dictan sentencias educativas y 'ejemplares', porque eso es precisamente lo que dicen las leyes, empezando por la propia Constitución, que hay que hacer. Es lo que les digo siempre a los chicos: como no has estudiado por lo civil, vas a estudiar por lo criminal. Entonces le comenté que si tenía que hacer un examen final o algo así para que le dieran el título y él me respondió que sí, que tenía que cortarle el pelo a alguien. 'Pues ya está, me lo vas a cortar a mí', le dije», ha explicado el juez en declaraciones al diario Ideal.

El juez explica que quiere que el joven «demuestre todas sus capacidades» y ha asegurado que del corte de pelo que le haga dependerá que haya cumplido con la justicia. «Que me lo corta mal y suspende, pediré a la fiscalía que lo acuse de desobediencia. Que me lo corta bien, pues habrá cumplido con la ley. Al final decidirá el profesor o el tribunal o lo que haya. Yo simplemente soy un voluntario».