Un inglés de 18 años se suicida después de que su madre le pidiera 200 libras de alquiler

Elliot Stapleton-Giddins, un joven de 18 años, se suicidó en Buckinghamshire (Inglaterra) después de que su madre le dijera que tenía que pagar 200 libras (unos 500 euros) por el alquiler de su habitación si quería seguir viviendo en la casa, según informa el diario The Sun. Tal y como relata este medio, el chico vivía con su progenitora en una casa de cuatro habitaciones; ellos ocupaban dos y las otras dos estaban arrendadas a otras personas.

A la mañana siguiente de esta conversación, que tuvo lugar en octubre del año pasado (aunque ha salido a la luz ahora), Elliot apareció ahorcado en su habitación. Al intentar entrar la madre observó que la puerta no abría por culpa de una escalera y, cuando lo logró, se encontró con la triste escena.

«No debería haber hablado con él por mensajes de texto, sino en persona, pero no creo que esa fuera la razón (...). No me había dado cuenta de lo mucho que estaba ganando, pero él estaba trabajando realmente duro. No lo hice por dinero, sólo para que fuera un poco más responsable», declaró la mujer.

Una investigación sobre lo ocurrido apunta a que el joven tenía una depresión y esta situación pudo ser el desencadenante de los hechos.