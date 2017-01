El joven humillado por la actriz porno Mia Khalifa le responde

Lo tildó de idiota por hacerse un tatuaje con su cara, pero el joven que se dibujó la cara de la actriz porno Mia Khalifa ha roto su silencio. Ella no tuvo piedad al referirse al muchacho y criticó las partes de su rostro que no fueron bien definidas en la imagen tatuada.

"En primer lugar, eres un idiota. En segundo lugar, mis cejas son desiguales. En tercer lugar, ¿dónde te hiciste ese tatuaje en un 2 x 1? Me veo como si nariz saliera de lo más profundo del infierno", fue parte del comentario de la libanesa, quien lo llamó idiota en más de una ocasión.

Tras las críticas, él decidió contraatacar. "Yo no esperaba que lo viera. Pensé 'esta chica es famosa, yo soy de una ciudad en medio de la nada en Brasil'. Nunca pensé que lo vería, lo publicaría en su perfil y peor aún que me llamaría idiota", dijo el muchacho vía Vine, quien jamás imaginó que lograría llamar su atención.

Pero pese a las duras palabras de su ídolo, Fernando se mostró firme en su decisión. "Me hice el tatuaje por amor y admiración. Pero no me molestó lo suficiente como para considerar quitármelo", manifestó el joven.