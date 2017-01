Dos Rolls- Royce, 11 Aston Martin, 74 Ferraris...: los superdeportivos que compran los españoles

Dicen que la envidia es mala, muy mala, pero no es el motor que mueve esta noticia. No hay el más mínimo resquemor hacia los afortunados que el año pasado se compraron en España un superdeportivo de lujo.¿Cuántos?: 433. Son coches que consumen mucha gasolina, pero a ellos seguramente les afecta poco. A los dos que se han comprado un Rolls Royce este pasado año en España, no les importa nada en absoluto. Seguro. A los tres que han matriculado un McLaren..., tampoco. Y más de lo mismo para los nuevos propietarios de 11 Aston Martin, 16 Lamborghini, 42 Bentley, 54 Ferrari y 275 Maserati que aparecen en las estadísticas de matriculación difundidas por Anfac, la Asociación Española de Fabricantes de Coches y Camiones. ¿Les desvelará el repunte que han sufrido en los últimos meses los carburantes a los 2.204 que han estrenado un Porsche este 2016?

El año pasado se matricularon en España 1.147.007 vehículos. Renault es la marca que más vende (90.503 unidades) y el Citroën C4 el coche preferido de los conductores (34.615), aunque lo interesante, como pasa en la vida, está en el extremo contrario. En los que menos clientes tienen. Si eliminamos los que no han logrado sacar ni un solo nuevo modelo a las carreteras patrias, la lista de los peor vendidos la encabeza el francés PGO. Solo se ha colocado una unidad en todo 2016. Se trata de su modelo Cevennes. El pequeño juguete de los hermanos Prevot no es especialmente caro, unos 52.000 euros, pero no es muy conocido por el gran público ya que están elaborados de manera artesanal y esta es la primera campaña en la que se han comercializado en España.

Más conocidos son los dos Rolls que han pisado por primera vez las carreteras íberas. Dos Ghost con un escalofriante precio que arranca en los 300.000 euros. Es justo lo contrario del PGO. La berlina de superlujo británica (propiedad de BMW) es un monstruo de 2,5 toneladas propulsada por un V12 de 560 CV, mientras que el diablillo francés, que no llega a los 1.000 kilos vuela gracias a los 180 CV del motor de un Mini que monta detrás de los asientos.

Aunque si lo que se quiere es correr, mejor recurrir a los tres ciudadanos que se han hecho con un McLaren 650S. Es un rayo. Los casi 700CV que rinde su V8 twin-turbo de 3,8 litros es capaz de hacerlo pasar de 0 a 100 km/h en 3,0 segundos, de 0 a 200 km/h en 8,4 s y lograr una velocidad punta de 333 km/h. El precio también acelera bastante bien y en la versión Spider de 675 CV se alcanzan los 400.000 euros sin demasiado esfuerzo.

El garaje del superlujo nacional lo completan, entre otros, 11 unidades de cuatro modelos de Aston Martin a los que nadie se puede resistir. En concreto, las direcciones provinciales de tráfico han matriculado tres DB11, cuatro DB9, dos Vanquish y dos Vantage. Tiene que ser todo un subidón marchar para casa al terminar el turno de funcionario después de haber inscrito una de estas maravillas. Del coche, tampoco vamos añadir mucho más a lo que uno se imagina. Más de 600 CV, aceleración de competición, esguinces de cuello de los peatones que lo ven pasar rugiendo por una céntrica avenida.... Lo normal en estos casos. Por si te sobran unos 270.000 euros para adquirir uno, solo señalar que el seguro a todo riesgo de estos coches anda por los 5.000 euros anuales.

Lo de los Lamborghini es llamativo. Lambo y llamativo es redundante, por definición. Sus ventas han crecido un 60% este año en España. Hasta 16 Toros han salido del concesionario. 7 Aventador y 9 Huracan. Uno de ellos es de Cristiano Ronaldo. Él mismo colgó una foto el pasado octubre para enseñarnos cómo lo estrenaba. Qué son para el portugués los 336.525 euros que cuesta. Bueno, ese es el precio después de impuestos. El Aventador tiene un motor V12 que rinde 700 CV. Dicen los que lo han probado, que es un vehículo muy dócil para su uso diario. Casi un utilitario, vamos. Aunque para ir al supermercado.... . El Huracan por su parte, es algo más asequible. Unos 230.000 euros. Monta un V10 y 'solo' tiene 610 CV. Suponemos que también será muy manejable a bajas velocidades como su hermano de manada.

Bentley no se puede quejar. Crece un 27,3% gracias a los 42 vehículos colocados. El Continental mantiene su tirón (24 unidades) y el nuevo Bentayga irrumpe con fuerza (11). Aunque lo realmente envidiable es el solitario Mulsanne que ha salido a las calles. La elegancia sobre ruedas. El capricho máximo personalizado a tal detalle que hace absurdo hablar de un precio. El de partida son 370.000 euros. La mayoría destaca sus 512 CV o la suspensión neumática regulable electrónicamente que hace que se le considere el coche más cómodo del mundo. No hay nada comparable a sus 1020 NM de par. No es un deportivo. Es solo una máquina pensada para transportar personas de un lugar a otro y, para qué engañarnos, de un nivel a otro.

Maserati es la otra marca de superlujo que ha crecido de manera considerable. Se han matriculado 275 coches de la marca del tridente, un 46,3% más que el año anterior. Sobre todo se venden el Ghibli (126 unidades) y el Levante. Hasta 109 personas se han decantado por el último lanzamiento de los italianos. Este SUV, que no ha estado en el mercado hasta bien entrado el 2016, no es puramente un supercochazo. Es más un todocamino de gama alta con varias motorizaciones -hasta diésel- con precios entre los 85.000 y los 110.000 euros.

Para terminar, capítulo aparte a los 54 Ferrari que se han ensillado este año. Son dos menos que en 2015. La crisis, claramente, va por barrios. El más popular es el 488 GTB (16 unidades), mientras que del FF solo se ha vendido uno. ¿Cristiano Ronaldo? No, él compró un 599 en octubre de 2015 y parece que este pasado ejercicio no tocaba. La lista la completan tres 458; once 488 spider; trece California; siete F12 y tres GTC4 Lusso. Por simplificar, y estimando un precio medio de 275.000, la facturación por los 54 modelos vendidos en España asciende a: 14.850.000 euros.