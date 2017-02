Llega el 2 de febrero, día de la Candelaria y una fecha clave para el campo. ¿Sabes por qué?

Como si de un aviso meteorológico se tratase, las altas temperaturas y los cielos despejados de los que estos días disfruta el Principado parecen anunciar que mañana se celebra la Candelaria. Lejos de ser una festividad más, el 2 de febrero fue y sigue siendo una fecha clave para los que por necesidad o curiosidad quieren una predicción meteorológica de la primavera. La creencia popular se fija en este día y no en otro porque el 2 de febrero el calendario llega al ecuador del invierno, los días son más largos y se celebra el triunfo de la luz tras haber superado los días más oscuros, cortos y fríos del año.

Si bien hoy los meteorólogos hacen su trabajo para adelantar cómo se presentarán los próximos meses en su terreno, sigue habiendo algo de poesía en mirar al cielo y tirar de refranero popular. Los antiguos agricultores lo hacían porque no había otra forma de organizar su trabajo en los días más fértiles del año, pero hoy son muchos los sucesores suyos que siguen confiando en la Candelaria para adelantarse a los acontecimientos. Así, hay quien dice que «si por la candelaria plora (llueve), ya está el invierno fora. Y si no plora, ni dentro ni fora. Pero si da en reír (hacer sol), el inverno por venir. Y si no ha nevado y quiere nevar, invierno por comenzar».

No sabemos lo que dicen los expertos en meteorología sobre este refrán, pero lo que sí tienen claro es que mañana se producirá un cambio importante en el tiempo para Asturias que se manifestará en fuertes vientos y precipitaciones, especialmente en el Occidente. Los meteorólogos pueden traer malas noticias para los próximos días, pero la Candelaria anuncia ya que lo peor del invierto ha pasado y que la primavera no tardará en llegar. ¡Buen augurio para los agricultores!

Solo el tiempo dirá si esto es cierto o no, pero lo que está claro es que, día arriba, día abajo, a partir de comienzos de febrero ya se nota que la luz del día se prolonga una hora más que a comienzos del invierno. Si a esto suma una primavera con altas temperaturas, éstos serían los mejores días para la siembra, pero si la próxima estación viene fría, la cosecha se puede arruinar. Ya se sabe: «Más vale ver al lobo entre las ovejas que el sol el día de Candelas».

No solo en España hay ritos sobre la predicción del tiempo que se puede hacer estos días. En el Día de la Marmota que mañana se celebra en Estados Unidos y Canada, los ciudadanos observan el comportamiento de este animal para saber si deben olvidarse del frío hasta el próximo año. Algo así como la cigüeña española que, si no se ve por San Blas (3 de febrero), se espera un mal año.