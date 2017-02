QUÉ FUE DE... «En Gijón el fútbol no ye pesetero»

Miguel Montes (Oviedo, 1940) sabe lo que es sufrir y gozar en el mundo del fútbol. Exfutbolista y exentrenador, en 1997 vio salvarse al Sporting, vio nacer la historia de amor entre béticos y sportinguistas y, ahora que la clasificación achucha fuerte, él mira al futuro con optimismo. No queda otra.

-¿Podemos?

-Podemos.

-¿Qué hace falta?

-Ganar un partido y convencerse de que lo pueden hacer mejor; que le pongan 'cojinos' a la pelea y un golpe de efecto motivador.

-¿Queda corazón en el mundo del fútbol o 'ye to perres'?

-No. Pa mí no 'ye to perres'. En Gijón el fútbol no ye pesetero. Aquí somos de corazón. A mí me lo demostraron. La afición siente al equipo.

-¿Con qué animo va a El Molinón

-Este año fui muy poco. A mí edad no quiero sufrir. Y no lo digo porque pierda. Si el equipo pone ganas, casta y juego, lo entiendo, pero cuando veo un equipo indolente del todo salgo derrotado. Pero no puedo dejar de verlo aunque sea por televisión.

-En 1997 usted salvó al Sporting de bajar. ¿Cuál es la receta? Dele un consejo a Rubi.

-Está en desventaja respecto a mí. Cuando yo cogí al equipo estaba de segundo de Benito Floro y conocía la plantilla. Los jugadores cuando acaba un partido necesitan confesarse y ahí estaba yo. Transmitía confianza. Y eso que el primer partido que jugamos perdimos. Nos salvamos sí, pero la Santina también nos ayudó.

-Vaya, que lo suyo es ejercer de psicólogo.

-Si puedo presumir de algo es de eso. Le pongo un ejemplo, en otro equipo, en Segunda B, había un jugador que estaba muy gachu, muy triste. Llamelu y hablé con él. Dije-y: «Echa lo que tengas». Y resulta que tenía a la novia embarazada y no lo sabía nadie. «Eso hincha, no lo vas a poder disimular, marcha, vete a casa, dilo a tú padre y a tu madre, y vete a casa la novia y lo mismo». Al día siguiente llegó y tirose a mí, quitose un pesu de encima y volvió a ser el futbolista que era. Lo importante del entrenador es ganarse al hombre.

-¿Pero ahora los entrenadores son más estrellas que los futbolistas?

-Pues sí. Pero no deja de ser un paisano más que sabe de fútbol, sí, pero que tiene que tratar a un grupo de gente en el que todos ganan más dinero que él.

-¿O sea, estrellas estrelladas?

-Exacto. Mira a Mourinho, yo soy fan, pero ya llevó algunos batacazos.

-Usted vio nacer la historia de amor entre béticos y sportinguistas.

-El Betis no se jugaba nada y si ganábamos fastidiábamos al Sevilla y, claro, la afición, no los jugadores, estaba con nosotros, cada vez que hacíamos una cosa buena nos aplaudía. Ahí nació esa buena relacion.

-«El fútbol es así». ¿Y bien?

-La afición es así. Cómo se lo explicaría yo...

-Explique, explique

-Esto de las frases hechas... Mire, yo voy mucho a Mareo, que por cierto echo de menos que haya más cantera en el primer equipo. Este año tenemos cuatro asturianos y con una de las mejores escuelas del mundo, no lo entederé nunca. A lo que voy, cuando ves jugar a los chavalinos y de pronto hacen teatro es porque lo aprenden en la tele de los artistas.

-¿Los artistas?

-Sí, los artistas. Messi, que no ye de los que se tira, Cristiano, las estrellas.

-Que imitan sus posturitas.

-Pues sí, que los imitan, y eso no es ser buenos futbolistas. El fútbol inglés es más sano, más noble, más fuerte, más agresivo, pero en el español hay mucho teatro.

-Claro que el fútbol ya no se sabe si es deporte o espectáculo.

-Sí. Pero todavía nos falta para llegar a donde están los americanos. Mire la Superbowl. Vamos a acabar en eso.

-Para usted, ¿quién es el jugador que mejor ha sabido dar espectáculo?

-Di Stéfano. Metía goles, hacía jugadas, hacíalo todo, y todo bien. Ni Cristiano ni Messi.

-¿Qué le parece el vídeoarbitraje?

-El fútbol tiene que mejorar. Algo hay que pulir, pero sin perder la chispa que tiene el fútbol. De toda la vida la decisión de un paisano decide un partido. ¿Es justo? No ¿Es atractivo? Sí.

-Los futbolistas son estrellas del corazón e iconos de la moda. ¿Qué?

-¿Del corazón? De los calzoncillos. Lo que quieren ye ingresar. Yo soy forofo del Madrid, bueno, yo ahora quiero que gane el Barcelona porque está Luis Enrique que ye amigu mío y de Gijón, pero si no preferiría que ganara el Madrid, pero andar poniéndose en calzoncillos para ganar cuatro duros... Anda, anuncia balones, ho.

-Usted dirigió Mareo, ¿coincidió con Luis Enrique?

-Sí, si tuviéramos once como Luis Enrique... Esa casta, ese genio, es lo que necesita el Sporting.

-¿Y usted es de los que ve un guaje en benjamines y ya sabe si apunta maneras?

-Sí, pero es tan difícil llegar. En esa etapa de 16 a 20 años, las novias, las copas, los amiguetes... Hay muchos que cuando empiezan a destacar piensan que está hecho todo y no saben lo duro que es tirar para arriba. He visto perderse muy buenos futbolistas.

-¿Cómo se lleva con las redes sociales?

-Mis hijos me regalaron una tablet para Reyes, pero yo solo miro las noticias que entran, no pongo nada.

-¿Tiene Facebook?

-Pues no le sé decir, parezme que Facebook sí (risas).

-Usted jugó en el Oviedo y el Sporting. ¿Se puede amar a dos equipos y a la vez y no estar loco?

-Sí. Yo no estoy loco. Nací en Oviedo, aunque vine para Gijón con meses. Cuando llegué al Oviedo yo le dije al presidente: «Usted no sabe dónde se mete fichándome a mí». Y me recibieron y me trataron de maravilla.

-¿Usted es más de cabeza, de pies o el corazón?

-Al fútbol se juega con la cabeza, los pies, el corazón y los pulmones. Por eso pongo el ejemplo de Di Stéfano, porque lo tenía todo, y además era líder y sabía sufrir.

-¿Dónde estaba usted cuando llegó Iniesta de mi vida y metió gol?

-Disfruté como un enano. Soy uno de los grandes admiradores de Iniesta: no da una patada, no se queja de nada. Es impresionante.

-¿Cómo es la vida de jubilado?

-Muy plácida. Mis hobbies son la pintura y pescar.

-¿Qué pinta?

-De todo. Hago abstracto, figurativo, acuarela, acrílico, óleo...

-¿Y qué pesca?

-Lubina, chopa... Cuando pesco, no crea que pesco siempre.

-¿Y la partida? ¿Qué?

-Al dominó. Me gusta mucho. Y luego voy para casa y juego la partida al chinchón y la escoba por la muyer.

-Vaya, que está encantado.

-No me quejo. Y eso que tenía mal el corazón y me abrieron y cuando me cerraron la palmé.

-¿Cómo que la palmó?

-Pues sí. Yo no me enteré, pero me morí, abrieron rápidamente, se había obstruido una vena, la arreglaron, y al cerrar me pincharon un pulmón... Un desastre, vaya, pero salió todo muy bien. ¡Fíjese usted si llega a salir mal!