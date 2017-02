San Valentín | Amor hasta el infinito

No existe, que se sepa, conjuro milagroso que sirva para encontrar a nuestra media naranja a la mañana siguiente, o a los pocos días, que no es cuestión de exigir. Tampoco hay una receta mágica que contribuya a mantener vivas las mariposillas del estómago, esas que empiezan a revolotear cuando conoces a quien piensas que es la persona con la que compartirás el resto de tu vida. Si los hubiera, todo sería más fácil y tan aburrido que hasta celebrar San Valentín, algo que miles de parejas en el mundo hacen este fin de semana aunque el día oficial sea el martes, tendría menos gracia y ningún mérito.

El amor no hay que buscarlo, simplemente aparece un día –el mismo en que empiezan a revolotear las mariposillas– y lo trastoca todo. Aunque a la vista de los datos, lo complicado hoy día no es encontrarlo, sino mantenerlo. El Instituto Nacional de Estadística (INE) contabiliza en 96.562 el número de parejas que optaron por divorciarse en el año 2015 (2.264 en el Principado), el último año del que se tienen datos completos, y en 4.652 (125 en el Principado) las que se separaron. La duración media de los matrimonios en España es de 16,2 años. Así lo anunció el INE en en un informe publicado en septiembre de 2016.

La pareja que forman Ascensión y Juan Antonio casi cuadruplica esa cifra: el próximo 24 marzo celebrarán 65 años de casados. Su historia, además, bien podría tenerse en cuenta para guionizar una película de esas que es mejor ver con un paquete de pañuelos cerca. Esta pareja de enamorados vivía en el mismo pueblo de Ciudad Real, en Membrilla, y de eso se conocían, lo suficiente para «haberse echado un poquillo el ojo». A principios de los años 40, él comenzó a trabajar en la casa de ella y, entonces sí, «se conocieron mejor» y surgió el amor. Tenían entonces 14 o 15 años porque, para redondear su historia, ambos apenas se llevan 13 días: él nació el 30 de abril de 1926 y ella, el 13 de mayo. De aquellos años recuerdan que «hablábamos a escondidas» y que cuando veían acercarse a los padres se separaban. Desde que conoció al que tiempo después fue su marido, Ascensión no prestó atención a ningún otro pretendiente: «Yo solo quería a Juan Antonio», dice, y no ha cambiado de opinión, a pesar de que «éramos los que más reñíamos». Pasaron dos años viéndose a escondidas hasta que contaron su relación a la familia de ella, ante lo que Juan Antonio salió de la casa. «Me querían mucho, pero cuando se enteraron se enfadaron un poco, principalmente porque habían estado engañados», explica él, y Ascensión matiza: «Mi madre y una de mis hermanas se opusieron, pero mi hermana Juana y mi padre, con los que íbamos al campo, dijeron que sí». Evidente es que se impuso el sí y que pudieron oficializar un noviazgo «habitual en la época» y diferente a lo que se hace hoy. Entonces salían a pasear o iban a alguna fiesta, sobre todo en verano. «Muchos días, al anochecer, iba a su casa para verla media hora, luego marchaba a la mía a cenar y, en vez de dormir, regresaba con ella para poder hablar por la ventana sin que nos vieran», cuenta Juan Antonio, que cuando hacía mucho frío llevaba una manta para no perderse su cita al más puro estilo Shakespeare.

Ascensión y Juan Antonio muestran una foto de su boda, tomada en marzo de 1952 / Paloma Ucha.

La boda fue en el año 52 y en el 58 la vida les trajo a Asturias. «Teníamos tierras, pero la vida en el campo era, y es, muy dura, y la industria estaba mucho más adelantada... La decisión la tomamos, fíjese, cuando enfermó una mula y pensábamos si comprar otra. Como yo tenía un hermano en Mieres, decidimos venirnos a Asturias», cuenta Juan Antonio. Juntos vivieron quince años en Mieres y el resto en Gijón, donde se instalaron cuando él empezó a trabajar en la sede de Moreda de Uninsa, que en 1973 pasó a gestionar Ensidesa. «Nunca nos hemos separado», aseguran. Ahora, llevan casi siete años viviendo en la Residencia Mixta de Pumarín. ¿Cuál es su secreto? «Llevarse bien y nunca perderse el respeto porque dos no riñen si uno no quiere». El resumen de su relación, donde entran en juego dos hijos, Juan y Ramón, y dos nietos, Lucía y Andoni, lo resume Juan Antonio en una última frase: «Estoy con ella para todo lo que necesite».

El nuevo milenio trajo consigo una crisis económica que aún hace mella en muchos hogares. En la lista de afectados está la pareja que forman Ángela Cordero y Bernardo Sordo, que pasó de recorrerse España («hemos vivido en Zaragoza, Orense, Gerona, Santiago, Cáceres y Murcia») a decidirse después por asentarse en la que siempre fue su casa, San Roque del Acebal, en Llanes. El trabajo de él, topógrafo, condicionaba esta situación «hasta que un día nos plantamos y dijimos que era el momento de parar y de tener un fíu», recuerda Ángela. Eso hicieron, Javier, de 7 años, es la prueba. Pero llegó la crisis, la empresa de Bernardo aplicó un ERE y le despidieron tras 22 años de labor. «Le surgieron dos ofertas de lo suyo, una en Suiza y otra en Chile y aceptó la segunda por el idioma y porque tenía antecedentes de emigración en la familia», explica Ángela. De eso hace dos años, el mismo tiempo que esta pareja que lleva junta 23 años y casada 18 lleva físicamente separada. «La situación es muy dura, sobre todo por el crío y porque mi marido solo puede venir en su mes de vacaciones», explica. Por lo que las redes sociales son su salvavidas para estar conectados. «El que está enamorado lo está todos los días», asegura ella, que defiende que, «si quieres que la chispa no se apague, tienes que tener respeto por la otra persona y saber qué es lo que más conviene». «Nos queremos mucho» y eso es lo que importa.

Oliva Menéndez encontró el amor en Francia y su enamorado se instaló en Asturias por ella. Entre 1964 a 1968, esta canguesa de Carceda de nacimiento y ovetense de residencia, trabajó en un hotel en el pueblo de Saint-Étienne, en la región de Auvernia, y ahí conoció a Robert Hovan, de quien «gustome todo», confiesa. Empezaron a salir y él terminó dejando su vida en Francia por ella para iniciar una totalmente nueva en España dedicado a la hostelería: juntos regentaron un bar en Infiesto y otro en Colloto. «Que accediera a venirse conmigo me demostró mucho entonces», asegura Oliva, «y aún lo pienso casi cada día». Ahora, ella con 77 años y él a punto de cumplir 80, esperan a que llegue octubre para festejar 49 años de matrimonio. Sus cuatro hijos y dos nietos también. «Lo mejor», dice ella, «es que seguimos creyendo en el amor», no tanto en la fiesta que se celebra cada 14 de febrero, que califican de comercial. «Hay que quererse todos los días, da igual que sea San Valentín que San Patricio», dice, y aconseja que para hacerlo lo mejor es no perder «el respeto, comprenderse y respetarse». Estos, a buen seguro, son trucos que ayudan a encontrar una historia como la suya.

La experiencia es un grado que siguen ganando día a día Ángeles Fernández y José Ramón Sánchez, juntos desde hace 34 años. La casualidad hizo que ambos coincidieran en casa de una de las hermanas de ella. «Él era amigo de un cuñado mío, así fue y ahí empezó nuestra historia, que fue a más porque teníamos amigos comunes», recuerda Ángeles. Más allá de eso, ambos eran miembros de la Organización Nacional de Ciegos Españoles, la ONCE, Premio Príncipe de Asturias de la Concordia 2013. «Soy invidente de nacimiento y mi marido casi. Perdió la vista a los pocos meses porque en aquella época las enfermedades se atajaban de forma diferente...», explica. ¿Cómo se enamoraron? Por algo tan simple y llano como el mero «trato, la forma de hablar y de tratarse», enumera ella. El cariño que empezaron a expresarse en viajes, citas y reuniones fue el primer paso de una relación que se tradujo en tres años de noviazgo y que ahora supone llevar más de media vida de casados. Ella tiene 64 años y él 57. «Fíjese cómo lo supe elegir más joven y más vital que yo», bromea esta enamorada que aunque nació en un pueblo de Pola de Lena lleva casi toda su vida viviendo en Oviedo, a donde se trasladó él desde Gijón cuando oficializaron su relación. Dos niñas nacieron de su unión, Tatiana y Saray, que se sumaron a Esteban, el niño que tenía ella de un matrimonio anterior.

Ángeles Fernández y José Ramón llevan más de media vida juntos / Mario Rojas

San Valentín para ellos, antes, era una fecha para salir a cenar, para mandarse ramos de flores y dedicarse más el uno al otro. «Ahora decimos que San Valentín es todos los días», explica, al tiempo que comenta cómo bromeaban cuando la fecha de la jubilación empezó a llamar a su puerta. «Pensaba que las mariposillas no iban a estar toda la vida y a medida que se aproximaba la fecha de la jubilación le decía que qué pesado iba a ser y ahora que ha llegado ese momento, ¿quieres creerte que si marcha de casa más tiempo de lo normal ya lo echo de menos y tengo ganas de que vuelva?», cuenta Ángeles, quien bromea asegurando que lo que le pasa a ellos «no es normal». Tiene claro que las parejas se crecen ante las adversidades y que, de hecho, es precisamente ahí cuando se refuerzan las relaciones. «Las dificultades a veces te complican la vida, aunque a nosotros nos han unido más. Creo que hay que saber contemporizar un poco y tirar para adelante sin dudar», aconseja.

Historias de San Valentín hay muchas, de eso no cabe duda, lo bonito es querer compartirlas porque demuestra que la magia no se pierde. Cuando llega el amor, o algo que a priori se le podría parecer, improvisar y dejarse llevar termina siendo siempre la mejor opción. Ya llegaran las mariposillas sin necesidad de fórmulas mágicas ni recetas milagrosas.