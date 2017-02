QUÉ FUE DE... «Si los dejamos, nos comen el alma»

Hace tiempo que Yolanda Lobo Arranz (Oviedo, 1962) perdió los apellidos para convertirse en «Yolanda la de La Santa». Un título ganado a pulso durante los casi treinta años que pasó al frente de La Santa Sebe, histórico bar de Altamirano 6 y epicentro de la movida de los 80 por el que pasaron escritores, cantantes y artistas de todo pelaje. Porque «La Santa no solo fue un bar, sino un espacio para la creación, la transgresión y la subversión en el que convivían el gay y el militar, las monjas que entraban a saludar por la mañana con los macarras que la liaban en la puerta. Porque lo que se aprendió en La Santa era tolerancia, a no tener miedo». Y Yolanda ahí, «santa y mártir», bromea. Acodada en su esquina de la barra, dirigiendo y, a la vez, ejerciendo de psicóloga. Siempre al quite «por si a una le había dejado la novia o el otro, que siempre bebía whisky, ese día te pedía una cerveza porque no tenía perres. ¿Y qué ibas a hacer? Pues ponerle igual el whisky y ya pagaría».

-Nació un 14 de abril.

-Yo no hago declaraciones, como Urdangarin (Risas).

-¿Qué le parece la sentencia?

-Me encanta. Me voy a poner a robar, a saquear, a que me den tarjetas 'black', a comprar áticos en Marbella... Todo, todo, para ir en bicicleta por Suiza.

-¿La Justicia es igual para todos?

-Y Hacienda somos todos. ¡Qué grandes eslóganes! A ver si aprendemos.

-¿Qué ha sido de Yolanda Lobo desde que cerró La Santa?

-Pues pasé una travesía del desierto, de desorientación, de no saber para dónde tirar. ¡Claro, con cincuenta años! Pero luego hice muchos cambios en mi vida: dejé de fumar, me puse a dieta, hago ejercicio... Y todo eso me reforzó mucho la autoestima.

-O sea, que, antes de cerrar, no se hizo un 'business plan', como lo llaman ahora los modernos.

-¡Yo no tuve plan nunca! Yo en la vida fui improvisando. Y así me fue. De hecho, siempre digo que, si volviese a nacer y fuese hostelera, sería una rastrera y no invitaría nunca. Sería lo peor: la típica hostelera seca, dura, impersonal. Y altivona (Se ríe).

-No lo dice en serio.

-No. Pero los que hacen dinero son así. Yo, en cambio, no ahorré ni invertí ni planeé nada. Ahí fui una inconsciente. Muchos piensan que estoy forrada, pero lo único que me quedó de La Santa es mucho orgullo y cariño.

-Pero es que usted, en realidad, nunca tuvo vocación de chigrera.

-No. Todo fue culpa de María José Olay, que era un referente ya en el colegio. Era el referente feminista, la más comprometida... Y mis dos socias y yo queríamos poner un negocio, así que hablamos con María José y con Luis Antonio (Suárez), que habían montado La Santa en el 83 para tener un lugar donde tomarse sus copas felices y, al final, nos la pasaron.

-Se habían barajado otros nombres...

-Miles. Me acuerdo que uno había sido Muslos del Nalón (Risas). Y Ángeles Caso, cuando presentaba el Telediario, una vez se equivocó y en vez de La Santa Sede dijo La Santa Sebe. La verdad es que ni ellos ni nosotras teníamos ni idea de hostelería. Me acuerdo de haber llorado mucho porque a lo mejor, en pleno San Mateo, se nos acababa la bebida o el hielo. O se nos olvidaba hacer los pedidos. Como si aquello fuese una mercería.

-Aquel Oviedo era lo más. ¿Y este?

-Oviedo tuvo su eclosión con aquella generación de María José, Luis Antonio, Nacho Martínez, Ángeles Caso, Jorge Ilegal, Tino Casal, Pepa Ojanguren, Emilio Sagi... Juan Cueto la llamó 'La factoría de La Santa'. Y luego, de nuestra generación, herederos suyos, salimos Xuan Bello, Kike Bueres, Marta Reyero... Y ahí se acabó, porque el gabinismo, combinado con una gran desidia también del Gobierno regional, dejó morir a Oviedo.

-Tampoco parece que el tripartito haya podido hacer mucho.

-En Oviedo hay cosas, pero no hay una línea cultural clara. El tripartito lo que tiene que hacer es parar y reflexionar sobre qué ciudad queremos. Tienen que sentarse, analizar, hablar y meter en el debate a gente de todo tipo: al que le gusta la gaita y al que le gusta el contrabajo, al heavy, al pintamonas y a la señora de 80 años que, a lo mejor, es supermoderna. A los que se quedaron y a los que se marcharon fuera y traen ideas frescas.

-¿España ha cambiado mucho también en materia de combinados?

-Mucho. Me acuerdo de que teníamos mucha clientela de coñac y de coñac con Cacaolat. Mogollón. Y luego yo me sabía de memoria las copas de todos los clientes. Porque, además, les encantaba decir: «Ponme lo mío». Que supieras si lo querían con mucho hielo o con poco. De aquella éramos tan 'sinsustancia' con el negocio que siempre invitábamos a la segunda copa. Luego, a la tercera. Y, muchas veces, hasta a la primera (Ríe).

-El actor Nacho Martínez testaba su éxito de una manera peculiar.

-Sí. Cuando venía de Madrid, cogía un taxi y decía: «A La Santa Sebe». Sin dar la dirección. Y, cuando lo llevaron sin decir la calle, supo que habíamos triunfado. Pero el verdadero éxito fue que por primera vez había mujeres detrás de una barra en un local que no fuese un bar de alterne (Risas).

-Si tuviese que quedarse con algo de aquellas noches, ¿con qué sería?

-Con el almacén de La Santa, con la intimidad. Fueron muchas risas. Lo que pasó en aquel almacén en el almacén se queda (Risas).

-Hasta que bajó la persiana y siguió haciendo cultura, pero por el día.

-Sí. Volví a trabajar con María José como promotora cultural y con Ángeles, dos mujeres maravillosas.

-¿Y cómo lo lleva?

-A mí me tira mucho la noche, no nos vamos a engañar. Dos veces que salí el mes pasado, dos veces que cerré los bares. La lío porque la lío. Pero estoy feliz viviendo de día. Soñaba mucho con eso: con poder ir a caminar, ir tomar un vermú bien lozana... Porque toda la vida fui al revés de todo el mundo. Eso sí: no me gusta madrugar.

-¿Ya tiene suficientes años cotizados para jubilarse?

-No. Mi meta es que me toque algo, porque yo juego a todo, cari (Risas). Y, sobre todo, porque no va a haber pensiones para nosotras. ¿No ves que lo están robando todo? Mi meta es retirarme en el pueblo de mi madre, Pozaldez, Valladolid, y jugar allí la partida y volver a Asturias medio año. Yo es que no soy de subir cuestas (Ríe).

-Y, sin embargo, sigue combatiendo en frentes como la violencia contra las mujeres.

-¡Es que nos están matando! Yo, si ahora tuviera veinte años, estaría en un comando antimachista, haciendo campañas para empapelar las calles con sus fotografías porque es terrible.

-O contra esta crisis que es estafa.

-Hay que decirle a la gente que no es solo la crisis económica. Que hay otra peor. Una crisis en la que los de arriba, si los dejamos, nos comen el alma. Nos quitan la ilusión, la risa, las ganas, la capacidad de respuesta. Y nos la lían de muchas maneras: con las cláusulas suelo, con las pantallas o con los recintos para que los chavales hagan botellón. Nos están robando a manos llenas y no queda otra que echarle un par de tacones a la vida, porque la vida es muy perra. Lo que pasa es que y yo soy muy peleona y no me dejo. A mí me salva el humor y hubo un tiempo en que Montoro me lo quitó. Eso no se lo perdono.

-¿A quién votamos entonces?

-Solo tengo la esperanza de que haya una escisión del PSOE por la izquierda que haga un frente popular con el sector más moderado de Podemos. Pero, ahora mismo, yo los botaría a todos. Por payasos.