El indignante autobús transfóbico que recorre las calles de Madrid

"Los niños tienen pene. Las niñas tienen vagina. Que no te engañen. Si naces hombre, eres hombre. Si naces mujer, seguirás siéndolo". Es el mensaje impreso en un autobús de color naranja que la asociación ultracatólica Hazte Oír ha movido por diversas calles de Madrid. En su itinerario de paradas había varios centros educativos, según han criticado numerosos usuarios de las redes sociales, ya que pretendían dar a conocoer entre los padres el libro '¿Sabes lo que quieren enseñarle a tu hijo en el colegio? Las leyes de adoctrinamiento sexual', en el que abordan las distintas leyes relativas a los menores transexuales que han aprobado varias comunidades.

El malestar contra el mensaje homofóbico y transfóbico no ha tardado en llenar las redes sociales, donde muchos han pedido al Ayuntamiento madrileño que adopte medidas que impidan el paso del autobús por los colegios, y también entre las asociaciones LGTB. Acrópoli, por ejemplo, estudia emprender acciones legales contra Hazte Oír, al tiempo que ha instado a los niños y jóvenes a no hacer caso "de grupúsculos ultraradicales que no representan a nadie y van en contra de organismos internacionales". El colectivo advierte de que estos mensajes causan un daño "enorme, sobre todo a los niñso transexuales" porque "a un menor le pones un muro" difícil de sortear.