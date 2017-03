Rompe la pareja más famosa de Instagram y salen a relucir sus trapos sucios

Jay Alvarrez y Alexis Ren era una pareja de guapos jóvenes envidiados y odiados a partes iguales por millones de seguidores que no se perdían ningún detalle de su vida y sus viajes. La idea cuajó y los dos chicos llegaron a hacer de ella su negocio.

Sin embargo, lo que parecía ser una relación perfecta se vino abajo y de la peor forma posible. Jay y Alexis se tiran ahora los trastos a la cabeza de la misma forma que habían expuesto sus vidas, a través de las redes sociales. La última polémica vino por un comentario hecho por Alexis en el que la joven ridiculizaba el tamaño del pene de su expareja.

La burla fue respondida de inmediato por Jay a través de Twitter: «Avergonzar a alguien por su cuerpo nunca será algo bueno sin importar la situación o el género de la persona… Hacer sentir a una persona mal por cómo es solo demuestra tu debilidad». Y por si había alguna duda sobre sus atributos, el joven publicó también un vídeo en el que mostraba explícitamente su tamaño.

I got 99 Problems this ain't one babi #BeTheBiggerPersonpic.twitter.com/bDpK7IxC5V