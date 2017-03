¿De qué color ves las fresas?

Si en su día internet se volvió loco para descubrir si el vestido era blanco o azul, ahora la imagen que ha dado la vuelta al mundo es la de unas fresas con una simple pregunta: ¿De qué color son?

La fotografía también engaña al cerebro porque no son rojas. Se trata de un efecto óptico ya que la imagen en cuestión no tiene ni un solo píxel de color rojo, pero corrige la percepción ya que las fresas deberían ser rojas debido a la memoria, así que la imagen que nos muestra no es real.

Esta ilusión óptica se produce por un fenómeno llamado «constancia del color», y la imagen la ha creado Akiyoshi Kitaoka. De hecho, Bevil Conway -experto en percepción visual- explicó en la BBC lo que sucede. «Tu cerebro dice: 'La fuente de luz que estoy viendo cuyas fresas están debajo tiene un componente azul, así que voy a eliminar eso automáticamente de cada píxel'. Y cuando quitas los píxeles grises y este sesgo azul, terminas viendo el rojo».

2色法によるイチゴの錯視。この画像はすべてシアン色(青緑色)の画素でできているが、イチゴは赤く見える。



