El cachopo, «malo para el hígado»

Las cifras de enfermos de colesterol, de diabetes, de cáncer en España son un drama», asegura Josep Pàmies, el horticultor catalán que, además de sostener que las plantas curan incluso los tumores, es un firme defensor de que una buena dieta es fundamental. «Comemos mal y demasiado», advierte el payés, que cree que «de ahí se derivan muchas de nuestras patologías». «Pero toda esta información nos la ocultan», alerta el controvertido azote de la OMS para regocijo de todos los amantes de las conspiraciones. Él, por ejemplo, apenas come carne, pero aún así los veganos lo critican. «Toda la vida he sido omnívoro, ¿qué voy a hacer? Eso sí: entiendo que los animales son seres como nosotros, así que es difícil defender un plato carnívoro». Y, menos si, como el cachopo está rebozado: «Es malo para el hígado y todos sabemos que el hígado es imprescindible. A los coches les cambiamos el filtro a menudo y nosotros deberíamos hacer lo mismo, porque, si el hígado o el riñón no se limpian, ellos mismos te dicen basta».

La clave de esa dieta es «acercarse lo más posible a una alimentación natural, ecológica y estacional» y, «por supuesto, que sea alcalina, ya que el PH ácido de nuestro organismo es un caldo de cultivo de muchas enfermedades», así que, a la hora de analizar algunos de los alimentos más característicos de la región, Pàmies se queda, sin duda, con «las frutas y verduras, las legumbres y los frutos secos».

En el capítulo de los 'noes', hay cuatro: «No a los azúcares y a todo lo que se transforme en glucosa rápida, así que como edulcorante natural se pueden usar la stevia, la panela o la miel. No a los lácteos (en el caso de querer tomar alguna leche, que sea vegetal y mejor hervida). No a la carne roja y no a las harinas, panes, pastas o arroces refinados. Mejor integrales. Y, por supuesto, si tienes cáncer, ni verlos».

Y luego está la gestión de las emociones, que a él -cuenta- le provocó una angina de pecho, porque «la ansiedad y el estrés nos acidifican. ¿Y cómo reducimos nuestros miedos? Con respiración consciente, yoga... Y, si aún estamos ácidos, agua de mar con limón y bicarbonato».

Lo que opina de los productos asturianos

Fabada.«La fabada es extraordinaria siempre que tenga poco compango», defiende Josep Pàmies, que asegura, sin embargo, que «lo ideal serían unas alubias con muchas verduritas. Aunque, claro, eso ya no sería fabada». Y, eso sí, «como mucho una o dos veces al mes».

Cabrales. En el capítulo de postres, lo tiene claro:«El azúcar refinado alimenta al cáncer». Y, si hablamos de quesos, «solo si son de leche cruda bien fermentada con un kefir. Si son de leche pasteurizada, que se los coman sus inventores. Los lácteos, mejor evitarlos. Y, si no, los más naturales».

Oricios.«El oricio tiene muchos minerales, pero también ácido úrico», recuerda el gurú de la alimentación alcalina. «Pero no los comes todos los días». Y, respecto al pescado, «mejor que haya crecido libre y que sea azul y pequeño, que tiene menos porquería acumulada en el cuerpo».

Callos. «En general, la carne ha de ser poca y siempre de buena calidad. A ser posible, ecológica, de un animal que esté en movimiento y que coma hierba, no pienso», aconseja el agricultor, que la consume excepcionalmente. «Eso sí:si tuviera que matar yo mismo los animales, sería vegano».

Castañas. «Todo lo que venga de la huerta es perfecto. Por supuesto, las legumbres y las frutas, que no han de consumirse tras las comida porque fermentan. La fruta, siempre sola», recomienda. Y, de entre todos los frutos, «la castaña es uno de los más alcalinos».

Sidra. «La sidra, sin abusar, es buena, al igual que el vino. Te acidifica, pero también tiene propiedades importantes», defiende el horticultor catalán, que aconseja, eso sí, «no tomarla cuando estés con un proceso cancerígeno». Y, cuando estemos bien, «volver a disfrutarla».

Cachopo. Las frituras, definitivamente, no son una buena idea, según Pàmies, que defiende que se cocine «al vapor, a la plancha o al horno». Así que lo del cachopo tamaño sábana, «mal»:«Perdone, pero no». Los huevos ecológicos, el aceite de oliva yla harina, siempre integral.