Detenido tres veces en una misma noche por conducir borracho

El 3 de marzo de 2017 es una fecha que no olvidará un hombre de 49 años y de nacionalidad española cuya identidad se corresponde con las iniciales F. V. C. Vivió una alocada noche que, por fortuna, no tuvo consecuencias para terceras personas. Según informó este martes la Guardia Civil, viajó desde Castellón a Madrid por la autovía A-3 habiendo consumido grandes cantidades de alcohol así como varias drogas. En su desplazamiento llegó a ser detenido hasta en tres ocasiones por este motivo.

Su primera detención se registró en Vinaroz (Castellón) donde dio positivo en un control de alcoholemia pues triplicó la mínima tasa permitida al marcar 0,85 mg/l de alcohol en aire espirado. Aunque su vehículo fue inmovilizado por los agentes, él logro arrancarlo de nuevo y proseguir su viaje hacia la capital de España. A medio camino, en Tarancón (Cuenca), volvió a ser detenido por dar positivo en otro control de alcoholemia -0,69 mg/l en aire espirado- donde, además, se comprobó que había tomado cocaína, cannabis, anfetaminas y metanfetaminas.

Su coche fue retirado de la calzada de nuevo, pero por segunda vez forzó el inmovilizador que habían colocado los agentes y prosiguió su viaje a Madrid. Los agentes de Tarancón avisaron entonces de la fuga del conductor que acabó siendo detenido por tercera vez en Arganda del Rey (Madrid), a sólo 37 kilómetros de la capital.

El detenido se enfrenta ahora a una posible pena de prisión de tres a seis meses que podría ser sustituida por trabajos a la comunidad de uno a tres meses. Además, podría ser sancionado con la pérdida del permiso de conducir durante un año y hasta un máximo de cuatro. Todo ello como presunto autor de un delito contra la seguridad vialpor conducir un vehículo a motor bajo la influencia de drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas o bebidas alcohólicas, tipificado en el artículo 379 del Código Penal.