Putulukeso, el 'Hitler negro', el nuevo fichaje de los ultranacionalistas finlandeses

El partido ultranacionalista finés Verdaderos Finlandeses ha inscrito como candidato a las elecciones municipales del próximo abril al pastor protestante negro Joao Bruno Putulukeso, en un intento de lavar su imagen de partido racista próximo a la ultraderecha.

Putulukeso, de origen africano, concurre a los comicios locales del 9 de abril por la circunscripción de Vaasa, ciudad de la costa oeste del país nórdico, con el lema "El amor es el arma de la victoria", según puede leerse en la página que le dedica la web del partido.

"Quiero que los inmigrantes entiendan que los Verdaderos Finlandeses no son enemigos de los inmigrantes. Los inmigrantes deben obedecer a la ley y las normas, y entonces pueden integrarse en paz", afirma.

