El discurso machista de un profesor universitario en México ante sus alumnos

8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, y la realidad deja claro que esta celebración sigue siendo necesaria. Prueba de ello es el discurso misógino realizado por un profesor de la Universidad de Guadalajara en México y sus propios alumnos han grabado y difundido a través de las redes sociales.

En un monólogo machista y denigrante hacia las mujeres, Ramón Bernal Urrea hizo su 'particular' celebración del Día de la Mujer para relatar su relación y afectiva y sexual con su mujer: «Que alce la mano el que llegue a casa y (avisa) 'Ya llegué'. ¿Ya está la cena? (Imita la respuesta) 'Ahorita salgo'. Vengo cansado, vengo estresado, que puta madre que no te doy suficiente dinero para que tengas todo hecho aquí, estén en orden (Imita) 'Ah, no te apures gordito, ahorita te preparo algo'. Rápido porque tengo ganas de coger y la chingada, así que te quiero ya».

Su discurso sigue haciendo referencia a su relación sexual. «Y luego no falta (Imita) 'Gordito es que me duele la cabeza'. ¿Te duele la cabeza hija de tu puta madre? ¿Te duele la cabeza pendeja? Miren, yo no sé ustedes, pero si yo trabajo todo el día, me maté estudiando, si para ganar mi dinero, a mi me dicen eso, la agarro de las greñas, le pongo una pinche sarandeada hija de la chingada, óyeme pendeja no sabes hacer nada, por lo menos abre las pinches patas y si no te gusta agarra tus pinches mocosos y larguense a la calle a ver qué chingados hacen».

Este vídeo, que ha levantado la polémica en Méxica, ha llevado al rector de la Universidad, Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla, a anunciar una sanción para el profesor. Además, tendrá que comparecer ante la Comisión de Responsabilidades y Sanciones del Consejo General Universitario.