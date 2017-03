Lo de Juan Taboada (ovetense nacido en Pontevedra en 1947) no es de este mundo. Pinchó en la Ibiza de finales de los sesenta, comenzó a grabar discos en los setenta, vivió a tope la movida de los ochenta, atesora una colección de vinilos que supera los 30.000... Y sigue. La música continúa en su vida. El productor musical que alumbró los álbumes de Los Locos o Ilegales, que durmió en casa de Mari Trini, que era amigo de Tino Casal, que estuvo al frente de la Sociedad Fonográfica Asturiana y la Editora Discográfica del Principado y uno de los pocos españoles que estuvo en el mítico festival de la isla de Wight, solo tiene una espina clavada: haber estado muy cerca de Jimi Hendrix y no llegar a conocerle.

-Usted en vez de una vida tiene dos.

-Ha sido una vida muy intensa, sí. Hice lo que me gustaba, que es lo más importante.

-¿Cómo llega un chaval de Pumarín a productor musical?

-Pues poco a poco, a base de trabajo, afición y de estar en el sitio adecuado en el momento adecuado. Fue importante que estuviera en Ibiza a finales de los 60, ahí empezó todo. Luego me convertí en el primer productor independiente de este país.

-¿Cómo le dio por ir a Ibiza?

-Me llamaron unos amigos, yo controlaba muy bien la música inglesa, estaba todo el día escuchando Radio Luxemburgo. Primero fui a Almuñécar y luego a Ibiza con 18 años. Más tarde pinché en Aristos, en Oviedo.

-La Ibiza de 1969... Usted dirá.

-No era como ahora. Era estupendo, un paraíso. Y en cuanto a la música, lo último que salía en Londres yo lo tenía allí al día siguiente.

-Del Oviedín al paraíso hippy.

-Un giro de 180 grados, sí. Cuando venía aquí notaba el cambio, esta seguía siendo una ciudad de abolengo. En Ibiza se vivía bien, los hippies tenían una posición muy acomodada.

-¿Y qué me dice del ligoteo?

-Más que en Ibiza no había en ningún sitio. En Oviedo nadie se comía una rosca. Íbamos por el paseo José Antonio y mirabas a la que te gustaba, una vuelta, otra vuelta y para casa.

-Y en Ibiza hizo contactos.

-Conocí a Julie Driscoll, una cantante inglesa, me hice amigo suyo. Era íntima de Jimi Hendrix, fui a su casa de Londres y fue la que me invitó al festival de Wight. Pero una vez allí me dejó tirado.

-Fue uno de los pocos españoles que estuvo allí.

-Sí. Aquel año éramos dos. Había otro de Santander. Pero no fue como esperaba: yo quería colarme a la parte de atrás para ver a Julie pero no pude.

-¿Pero vio tocar a Hendrix?

-Sí, claro, y a Cohen, y a Supertramp... Fueron muchas horas, mucho cansancio y había una suciedad tremenda. No había baños ni nada.

-Luego se metió a productor

-Vino todo rodado. Yo conocía a mucha gente y empecé a trabajar. Si en aquella época hubiera sabido lo que sé hoy sería multimillonario. Pero a mí me gustaba la música, el dinero no.

-¿Cuántos discos ha producido?

-Más de seiscientos. En los ochenta, 81 y 82, hice más discos yo que todas las multinacionales juntas. Y aquí en Asturias, Los Locos, Ilegales, Fuera de Serie, La Banda del Tren, Stukas, Los Suaves... Yo siempre me metí mucho por el rock.

-Los tiempos de la Fonográfica.

-Sí, el primero fue el de la Capilla Polifónica y el siguiente, uno de canciones vaqueiras, luego Julio Ramos... Yo empecé a darle un poco de caña modernista, porque eran muy clásicos, y tuve la suerte de que en Gijón se pusiera un estudio de grabación, Norte, con Pedro Bastarrica y René de Coupaud.

-¿Algún favorito?

-Como grupo me gustó mucho Los Locos.

-Y puestos a soñar con un imposible, ¿a quién le gustaría grabar?

-A Peter Gabriel. Es el mejor productor del mundo. Yo compro sus discos para encontrarle defectos y nunca doy con uno. Gabriel y Prince son los Beethoven del siglo.

-¿Qué tiempos los del vinilo?

-Pues sí. Y grabando en analógico, pegando con saliva las cintas de los masters de 24 pistas. Yo conservo algunos, como el de Ilegales. Y fíjese hoy, que se puede hacer lo que se quiera. El cambio de la tecnología ha sido brutal.

-¿Internet lo cambió todo?

-La música ya no es lo que era porque el mercado está perdido, cada grupo tiene que autoproducirse su disco.

-¿Spotify le gusta?

-Me encanta. Descubro mucha música. He encontrado grupos folk increíbles que no son conocidos.

-Dice que tiene la mejor colección de discos de España.

-Sí, en vinilos. Treinta y tantos mil. Los guardo en una nave.

-¿Alguna joya?

-Es muy difícil. Hay discos que están valorados en internet en 110.000 euros, pero es mentira, si te pones a vender la colección no te dan nada.

-Después de 600 discos, ¿sabe cuál es la clave del éxito?

-Lo tengo clarísimo: hacer algo nuevo.

-Pero si hoy se repite todo...

-Mire, salió Fito cambiando un poco y barrió; los monjes de Silos con el gregoriano, lo mismo; Hevia con una gaita diferente, triunfó. Lo nuevo se vende siempre y sin promoción.

-¿Queda mucho por inventar?

-Muchísimo. La música está viva. Y con las tecnologías se pueden hacer maravillas.

-También fue amigo de Tino Casal. Él sí que era grande.

-Era un grande de la música mundial. El único problema de Tino Casal es que nació en Oviedo, si hubiera nacido en Londres hubiera sido la pera. Irrepetible. Se adelantó treinta años a su época.

-Y usted también fue músico.

-Gané un festival de Pamplona. Pero era malo. Cuando empecé a conocer a músicos me di cuenta de lo malo que era.

-¿Alguna espina clavada?

-No haber conocido a Jimi Hendrix teniéndole tan cerca.

-Resumiendo: que lo pasó pipa.

-Lo pasé bien y mal, pero más bien que mal.