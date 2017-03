La madre de Diana Quer abre su corazón

Ya han pasado seis meses sin noticias de Diana Quer. La búsqueda, que se ha extendido a varios países, no cesa, pero los resultados no llegan. Sin embargo, su madre, Diana López, no pierde la esperanza. Lo ha admitido en una entrevista concedida a Ana Rosa Quintana en su programa de Telecinco.

La madre de la joven madrileña, a la que se vio por última vez en el pueblo de A Pobra do Caramiña, en A Coruña, donde veraneaba con su familia, ha señalado que "uno no está preparado para que esto ocurra, no hay una fórmula mágica para sobrevivir a esto". Sin embargo, se muestra decidida a continuar a la espera de noticias sobre el paradero de su hija: "Me aferro a mi fe, a mi hija pequeña y a la esperanza. La información que recibo es siempre en positivo. Me consta que se está trabajando muchas horas y con una dedicación absoluta de los cuerpos de seguridad".

El rastro de la chica madrileña se perdía el pasado 22 de agosto en las fiestas de A Pobra do Caramiñal. Fue vista por última vez sola, por la noche y de camino a casa a la altura de una discoteca abandonada de la localidad gallega. A partir de ese momento, el único rastro que queda de ella su teléfono móvil, encontrado días después por unos pescadores en la ría de Arousa. A ello se aferran los investigadores, que sopesan, incluso, que pudiera ser secuestrada por una red de trata de mujeres.