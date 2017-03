Miguel Ángel Muñoz Blas, el único acusado por el crimen de Denise Pikka, se niega a declarar

Ante la sorpresa de todos los asistentes de la sala, Miguel Ángel Muñoz Blas, el único acusado por el crimen de Denise Pikka, se ha acogido a su derecho a no declarar y ha rechazado contestar a las preguntas de Fiscalía y acusación particular.

Una decisión que contradice a su abogado que durante la jornada de este lunes, coincidiendo con la elección del tribunal jurado, había asegurado que su cliente contestaría “a todas las preguntas”.

En ese punto, los letrados de Fiscalía y acusación particular formularon en voz alta las preguntas que le hubieran planteado al acusado en caso de haber aceptado prestar declaración. No así el abogado de la defensa, Víctor Prieto, que obvió este trámite al entender que no era necesario dado la relación que existe con su cliente.

«No supone aceptar la culpa»

Por último, la defensa solicitó que se diese trasladado al jurado no sólo la declaración en la que Miguel Ángel confesó el crimen sino también la primera en la que el único acusado negó haber acabado con la vida de Denise Pikka.

Además, los miembros del jurado tendrán a su disposición una tercera realizada durante la fase de instrucción en la que de nuevo volvió a negar los hechos que detalladamente aportó durante la reconstrucción del crimen.

Por último, el letrado de la defensa emplazo al presidente-magistrado a trasladar al jurado que el hecho de su cliente no declare “no implica que esté reconociendo su culpabilidad”.

De esta forma, se pone punto y final antes de lo esperada esta primera sesión que continuará este miércoles con el inicio de las pruebas periciales que arrancarán con la declaración de una decena de agentes de la Policía Nacional.