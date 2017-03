El asesino de la peregrina dirigió la reconstrucción, marcando el ritmo y contando «lo que quería»

Miguel Ángel no sólo dominó la situación sino que era el que dirigió la reconstrucción del crimen de Denise Pikka. Así lo ha puesto de manifiesto un agente de la Policía Nacional que intervino en la diligencia en la que el acusado incluso marcaba el ritmo del relato.

“Calma, calma, que ya os llevo yo”, espetó en una ocasión el acusado ante las preguntas de un agente durante la reconstrucción en la que detalló con todo lujo de detalles cómo acabó con la vida de la peregrina. Reto que fue clave para localizar el cuerpo sin vida de la peregrina.

No así sus manos, que aún se buscan. El agente aseguró que Miguel Ángel podía haber señalado con mayor exactitud el lugar donde las enterró “porque se debería acordar. A diferencia que con los restos del cuerpo en esta ocasión nos acotó una zona muy amplia de búsqueda que por el momento no nos ha permitido localizarlas”.

En esa misma línea se refirió el inspector jefe de sección de inspecciones oculares de la Policía Científica que remarcó cómo Miguel Ángel les dirigió en la reconstrucción del crimen. “Le íbamos preguntando dónde estaban las manos y no supo o no quiso decírnoslo”, señaló el testigo, que recuerda que hubo un momento que se acurruca y se lamenta de los hechos. “No sé si fingía o no aunque también se jactó de que si no hubiera sido por él no le hubieran encontrado”.

En más, el agente aseguró que tenía un conocimiento “perfecto de lo que conocía y de lo que había hecho. Podría deducir que estaba en su sano juicio y que lo que decía lo decía porque quería y como quería, ocultando lo qué quería como quería”.

En este punto reconoció que Miguel Ángel dio un rodeo al lugar donde lo enterró pero al llegar a la zona «dijo perfectamente dónde estaba».

Líneas de la defensa y la acusación

Es el testimonio de uno de los 17 agentes que prestaron declaración en la segunda sesión de este juicio en la que Fiscalía y acusación trataron de demostrar no sólo las pruebas que demuestran la culpabilidad de Miguel Ángel sino también la garantía de los derechos del acusado durante y después de su detención.

Por su parte, la defensa del acusado se dirigió a demostrar la falta de pruebas que determinasen que Miguel Ángel era el autor de colocar señales erróneas en el Camino para despistar a los peregrinos y cómo en el interior de la vivienda no se localizaron ningún efecto de Denise.