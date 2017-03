Sufre quemaduras en la cara al explotar sus auriculares en pleno vuelo

Pasó con baterías de móviles y ahora también con auriculares. Una mujer ha sufrido quemaduras en la cara a causa de la explosión de sus auriculares en pleno vuelo entre Pekín y Melbourne.

La mujer se había quedado dormida mientras escuchaba música y a las dos horas de vuelo «cuando me giré sentí una quemazón en mi cara», relató. «Me cogí la cara y eso hizo que los auriculares me rodearan el cuello. Seguí sintiendo que me quemaba así que me los quité y los lancé al suelo. Tenían chispas y pequeñas llamas», explicó, según el testimonio que ha recogido la oficina de Australia por la seguridad en el transporte (ATSB).

Este modelo de auriculares tenían una batería incorporada, lo que provocó la explosión y el pequeño incendio. A la pasajera le dejó visibles quemaduras en la cara y algunas pequeñas ampollas. La batería y los auriculares estaban parcialmente derretidos y se quedaron pegados al suelo de la nave cuando los tiró.

El informe de la ATSB recoge que en el avión se quedó un fuerte olor a plástico y pelo quemado durante el resto del vuelo, lo que causó a los pasajeros ciertos problemas para respirar.