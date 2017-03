Ahora que el tema de la maternidad está en el candelero, con ejemplos como las soprendentes declaraciones de la periodista Samanta Villar, desde Australia llega otro caso curioso de una madre. Maddi Carter es una conocida estrella de la televisión australiana que tuvo a su segundo hijo hace cuatro meses. Ahora ha lanzado un singular mensaje a través de su cuenta en Instagram en el que escribe "Ojalá nunca hubiera amamantado a mi bebé", bajo una foto en la que aparece con su bebé Marlow.

El mensaje ha sorprendido a muchos en la red. La propia Maddi Carter es consciente de que puede recibir críticas, y ante esa posibilidad responde: "Hay muchas formas diferentes de ser madre. Pero lo que muchas madres olvidan es que la madre también tiene que ser feliz".

"Ojalá nunca hubiera amamantado a mi bebé. Una declaración fuerte y muchos no estarían de acuerdo, pero aquí digo por qué ... 3 semanas después de dejar de amamantar a mi hijo de 4 meses de edad, soy una persona completamente diferente. Soy mejor mamá y mejor esposa. Tengo más energía", subraya.

No oculta que en extrañara un poco el no dar el pecho a su bebé, pero defiende que con su decisión tendrá más tiempo para su otro hijo. A continuación incide. "Soy más cariñoso con mi esposo. No temo salir en público. Disfruto de mi ropa de nuevo como no estoy goteando en todas partes o tengo que usar sostenes de maternidad incómodos. Soy capaz de salir de casa por mí mismo sin tener ansiedad. Puedo ir al gimnasio otra vez".

"Sé que voy a recibir un montón de comentarios negativos sobre este post, pero creo que es importante para las madres a saber que tienen opciones. Hay tantas maneras diferentes de ser una mamá. Pero lo que muchos mamás olvidan es que la madre también tiene que ser feliz", concluye.

¿Qué opinas?