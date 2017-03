Echenique, sobre la misa en TVE: «La CEE ya tiene una televisión a la que destina más dinero que a Cáritas»

El secretario de organización de Podemos, Pablo Echenique, ha cuestionado que Televisión Española tenga que retransmitir la misa y ha recordado que la Conferencia Episcopal (CEE) tiene una televisión propia por la que puede retransmitir la homilía.

"Que el obispo de Alcalá salga diciendo en TVE que los gays se prostituyen, corrompen y van a ir al infierno, esto no es un servicio público, cuando la Conferencia Episcopal tiene una cadena de televisión que es 13TV a la que destina 10 millones de euros, más dinero que a Cáritas", ha indicado Echenique en una entrevista en RNE.

El dirigente de la formación morada entiende, por ello, que la retransmisión de la misa "no es un problema de libertad de expresión porque si alguien la quiere ver lo puede hacer". Para Podemos una televisión pública no es el lugar para "emitir opinones más propias de la edad media, que van a contracorriente con la evolución de la Iglesia". En este sentido, ha mencionado al Papa Francisco y ha invitado a los obispos españoles a replantarse algunas cosas y adaptarse a los tiempos, a esta sociedad moderna y tolerante".

Por otra parte, Echenique ha calificado de "mentira" las denuncias realizadas por periodistas a través de la Asociación de la Prensa de Madrid sobre presuntas presiones realizadas por dirigente de Podemos, entre ellos el secretario de organización. "De lo que se me acusa tiene que ser mentira porque soy pefectamente consciente del tipo de trato que tengo con los periodistas y es cordial y se lo que he hecho y lo que no", ha explicado.

Asimismo, ha definido como "curioso" el hecho de que no se conozca el nombre de las personas que denunciaron a la Asociación de la prensa las citadas presiones. "Esto recuerda a Gila cuando decía alquien ha hecho algo a alguien, pero es todo lo que sabemos", ha indicado y ha añadido que, en su caso, las acusaciones sería a lo sumo "un tuit" sobre alguien "al que no le ha gustado demasiado". En su opinión, la denuncia de "presionar a los medios de comunicación es algo muy serio" por lo que "no se debería acusar sin pruebas ni confundir tuits con otro tipo de cosas".