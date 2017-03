El hombre que cada año escribe una carta a su mujer muerta a través de las esquelas de El País

Hay historias de amor que no se acaban ni aunque la muerte intente anteponerse en ellas. Una de ellas es la de José Luis Casaus y su esposa, Elena Lupiañez, fallecida hace 23 años y a la que su viudo, cada 21 de marzo, dedica una carta a través de las esquelas del diario El País. En ella le cuenta cómo van las cosas en su vida y la de sus hijos desde que ella no está porque, tal y como comentó el autor a través de una entrevista a la Cadena Ser, Elena falleció muy joven y gran dolor por dejar a sus hijos, de seis años.

José Luis Casaus reconoce que no es religioso, no cree en la vida más allá de la muerte, pero hace esto para mantener la viva la memoria de su esposa. Así, este año el viudo de Elena que ahora vive en Buenos Aires, le anuncia a su esposa que sus hijos Boris y Yuri, dos gemelos de 25 años, ya «baten alas» y él no gana para «tupperwares». Pero no solo eso. En pasados relatos el viudo le contaba a su difunta esposa el éxito amoroso de los jóvenes: «La casa ha devenido, pues, en una instalación de amor. Cupido, certero, y Venus, abundante».

Y así, año tras años, este ex portavoz de IU va poniendo al día la historia de sus dos hijos. Desde sus logros académicos a su salud pasando por su inserción en un mercado laboral que castiga a las nuevas generaciones. Unas misivas a través de las que también le cuenta cómo está el mundo que ha dejado atrás y al que, esta extrabajadora del diario El País, seguía antes muy de cerca.