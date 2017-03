El restaurante madrileño Ástor colgó una oferta de empleo en una aplicación y acabó siendo viral. ¿Por qué? Una mujer residente en la capital se puso en contacto a través del teléfono que se publicaba en la oferta y el empleado que le contestó intentó ligar con ella pidiéndole que le enviase una foto que se le viese de cuerpo entero.

Todo comenzó con la mujer comentando que estaba interesada en el empleo, en compaginar sus estudios con su trabajo. Se definía como «responsable, aplicada y muy trabajadora» a sus 25 años, pero lo que le interesaba al ofertante era otra cosa.

El cocinero contestó «ya tenemos una persona de prueba, pero si me mandas una foto de cuerpo entero...». Esa frase no sentó nada bien a la candidata que quiso saber cuál era la intención de la foto. «Sin ofenderte, me gustaría saber para qué es la foto de cuerpo entero si no estoy de cara al público», preguntó la joven. Es entonces cuando el jefe de cocina mostró sus verdaderas intenciones e intentó ligar con ella diciéndole que le podía comprar lo que ella quisiera. «A ver eres preciosa y no sé, me gustaría que nos conozcamos. Te puedo llevar de compras, al cine, comprarte lo que tú quieras si quedamos y salimos», le espetó.

La conversación entre ambos no tardó en llegar a las redes sociales y se hizo viral. La empresa ya ha tomado cartas en el asunto y ha despedido al cocinero, además de publicar un mensaje desaprobando la actitud del empleado y pidiendo disculpas a la joven candidata al puesto. «Se le ha hecho un despido disciplinario en el que él mismo ha firmado y reconocido lo que hizo». El mismo día, el responsable del restaurante publicó un comunicado en Facebook afirmando que destesta ese tipo de conductas. «He cerrado la página del restaurante hasta que se calmen los ánimos», añade.