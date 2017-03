La campaña de la Renta 2016 empieza el 5 de abrir

El próximo 5 de abril comienza la campaña de la Renta 2016 y los contribuyentes deben ponerse al día porque este año llega con importantes novedades. La desaparición del programa Padre y la implantación definitiva del sistema Renta Web es, sin ninguna duda, el principal cambio introducido este año por la Agencia Tributaria, aunque no la única. Tener en cuenta los nuevos procedimientos así como otros requisitos que no por habituales son menos importantes, es esencial para que el pago anual del IRPF se lleve sin sobresaltos. Aquí se resumen algunos de las claves para no llevarse un susto con Hacienda:

Atención a los plazos 1 Este año hay que tener en cuenta tres fechas importantes. El 5 de abril: a partir de ese momento todos los contribuyentes obligados a hacer la declaración de la renta, y aquellos que quieran hacerla voluntariamente, pueden solicitar ya el borrador de la renta. El 30 de junio: fin de la campaña. Esa es la fecha límite para presentar la declaración o el borrador. No obstante, si se decide hacer una domiciliación bancaria del pago, la fecha límite para presentarla es el 26 de junio. El 6 de noviembre: si la declaración sale a pagar y hemos fraccionado los pagos, este es el último día para hacer el segundo.

El programa Padre da paso a la Renta Web 2 A estas alturas, la mayor parte de los contribuyentes ya conoce esta novedad. Pese a que esta nueva herramienta ya se empezó a aplicar en la pasada campaña en prácticamente todos los casos -con excepciones como la de los autónomos-, ahora se generaliza su aplicación para todos los declarantes. Desaparece por tanto el programa Padre y se implanta un nuevo sistema que pretende ser más sencillo. Una de las ventajas es evitar problemas a la hora de descargar la documentación. Para acceder al mismo se requieren los mismos datos de siempre: DNI electrónico, clave y número dereferencia. El entorno es muy similar al del programa Padre. Otra de las novedades de la campaña actual es que, cuando el contribuyente cometa errores u omisiones, podrá solicitar la rectificación de autoliquidación del impuesto a través de la propia declaración.