El emotivo gesto de una niña con su hermano con autismo: «¿Por qué se olvidan de él?»

El gesto de esta pequeña sin duda debería ser un gran ejemplo para todo el mundo, ya que con tan solo ocho años ha sido capaz de darse cuenta lo fácil que es discriminar a alguien sin tan siquiera quererlo.

Naomi Gwynne es una pequeña que diariamente acude al parque que hay cerca de su vecindario junto a su hermano Isaac, un niño con autismo. Ambos juegan como el resto de críos en el parque pero su última visita al lugar no fue como siempre.

En el parque instalaron un nuevo columpio y cuando Naomi fue a montar a su hermano se dio cuenta de que este no podía hacerlo debido a que no podía mantenerse agarrado.

Ante esto, la niña sin dudarlo escribió una carta solicitando a los responsables que instalaran un columpio especial para personas con discapacidad y reclamándoles el hecho de que se hubieran olvidado de su hermano, "Estimados constructores del parque: Me gusta el nuevo parque, pero por favor, ¿podría hacer un columpio para personas con discapacidad? Isaac, mi hermano gemelo, es demasiado grande para el columpio de bebés y no puede agarrarse a las cadenas del de mayores. Le encanta columpiarse y los dos estamos tristes. ¿Por qué se olvidan de él?”, relataba la pequeña.

Un gesto que ha emocionado a las redes sociales y especialmente a la madre de ambos pequeños.

New park by my house. My daughter is disgusted there is no swing for her disabled twin brother. Can you help me share this? pic.twitter.com/iVaVHJs3wM