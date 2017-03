A Claudio Menéndez de la Riera (Gijón, 1945, aunque moscón de corazón ) no es que le pagaran las copas en los bares y le pidieran autógrafos en aquellos felices sesenta, es que incluso alguno de sus fans pasó por caja para invitarle a la gasolina después de encontrarle cara a cara ante un surtidor. El guitarra de Los Archiduques, que primero fueron Dukes y la coincidencia nominal con otra banda les puso nobiliariamente hablando por encima, viajó con el mítico grupo que tuvo a Tino Casal como vocalista de Madrid a París e incluso hasta África. Y conste que no fueron teloneros de Julio Iglesias en Estados Unidos porque no les dio la gana. Siempre metido en mil líos, es presidente de Amigos de Grado y de Honor del Club Patín Areces (que presidió durante treinta años) y, aunque ya solo canta en la ducha, aún tiene muchas cuerdas que tocar.

-¿Cómo empezó todo?

-En Grado en 1962. Éramos seis amigos estudiantes, Antonio, Tito, Pedro, Juan, Joaquín y yo, aficionados a la música, y empezamos a jugar. Comenzamos a actuar y aquello que empezó como una broma se convirtió en la posibilidad de dar el salto a Madrid. Lo hicimos. Tres de los originales se quedaron en Grado, y entraron en escena Pedro Bastarrica, Alonso, el cantante del primer disco, y Antonio Busta. Los tres incorporados y los originales nos fuimos a la capital.

-De Grado a Madrid... Ahí es nada.

-Sí. Entramos en una de las cadenas musicales más importantes que había en Europa, que tenía con una sala de fiestas que reunía a 3.000 personas en la calle Atocha. Los dueños tenían más salas y nosotros entramos en una pequeña, pero íbamos con un contrato de tres meses y al mes ya nos pasaron a la principal, la Consulado.

-¿Cómo fueron aquellos años?

-Un descubrimiento en todos los aspectos. Imagínese, en el 67 marchamos con un contrato de tres meses para París. De un país en plena dictadura a Francia. Era un mundo nuevo para nosotros, en España estábamos en pañales.

-Y el éxito les acompañó.

-Nos gustaba muchísimo la música. El objetivo era divertirse y nos llegó el éxito sin buscarlo. No teníamos ansias de ser famosos. Fueron surgiendo oportunidades, pero desde esa perspectiva no buscada y desde el gran cariño que nos unía a todos, éramos más que hermanos. Hubo un año en el que las actuaciones superaron las 365 porque teníamos hasta dos diarias. Intimamos con Los Brincos, Los Pekenikes, Los Bravos, con Ramón y Manolo del Dúo Dinámico, que les trajimos a Grado al Maijeco. Y también coincidimos con Julio Iglesias en Columbia. Teníamos una relación de amistad, nos conseguía entradas para ir a ver al Real Madrid.

-¿Cómo eran los sesenta?

-Podías dormir en la playa. Había tranquilidad y seguridad, pero era un país muy atrasado respecto a Europa en todo. Fuimos una juventud que fue rompiendo moldes, porque además había muros muy altos que saltar. Ahora los jóvenes no tienen los retos que teníamos entonces.

-Decía que eran estudiantes. ¿Lo tuvieron que dejar?

-Claro. Yo estudiaba Derecho. Los primeros años iba con los libros, pero al final tuve que dejarlo. Estuvimos del 62 al 72.

-¿Y cuándo llega Tino Casal?

-Cuando volvimos de París a Alonso le había surgido un contrato para irse a Suiza. Y se fue. Volvimos sin cantante, contactamos con Cholo Juvacho, que pidió una excedencia a Hunosa de dos años y estuvo con nosotros del 65 al 67. Cuando acabó, nos habló de que en Tudela Veguín había un chaval cantante de un grupo que se llamaba Los Zafiros Negros. Fuimos a verle, conocimos a sus hermanas y sus padres y les explicamos el proyecto. Él tenía 15 para 16 años. Logramos convencer a la familia y en septiembre marchamos para Marbella. Dividíamos el año en tres etapas: el invierno en Madrid; enero, febrero, marzo y abril, en la Costa del Sol, donde preparábamos el disco, y luego los bolos del verano por toda España y Portugal. Hasta tuvimos un viaje de tres meses a África, con base en la capital de Nigeria.

-Y estuvieron a punto de ir a Estados Unidos.

-Sí, Julio Iglesias quería que le acompañáramos. Pero nosotros no queríamos ser teloneros de nadie.

-Vaya, que se lo comieron todo.

-Sí. Y grabamos el primer videoclip que produjo Televisión Española, y fuimos los primeros en introducir la gaita en un disco, y en usar un distorsionador en un estudio, y estuvimos tres meses en el número uno...

-Hasta salían en el 'Hola'.

-Y teníamos a disposición a una manager irlandesa que nos indicaba cómo debíamos ir vestidos.

-¿Pero la ropa no la diseñaba también Tino Casal?

-También. Porque Tino, además de ser un gran cantante, era un artista total. Era un pintor excepcional, trabajaba el cobre, la madera, el bronce, el barro, diseñaba ropa... Era un genio muy adelantado a su época. Fue una etapa impresionante.

-Incluso hicieron cine.

-Participamos en dos películas, dos comedias españolas con José Luis López Vázquez, Gracita Morales... E hicimos anuncios importantes para grandes empresas.

-¿Usted podía salir a la calle?

-Era increíble. Iba a cenar a un restaurante y la cena estaba pagada. Y no le digo la explosión femenina que teníamos en cada actuación. Era inenarrable: risas, llantos...

-O sea que ligaban muchísimo.

-Demasiado. Lo pasamos muy bien y ganamos muchísimo dinero.

-¿Qué música escucha ahora?

-Un poco de todo, menos chunda chunda. Me gusta mucho la música portuguesa, el jazz latino y hasta la copla bien hecha y el cante jondo. Y a la tonada asturiana le he ido cogiendo el gusto.

-¿Qué tienen que ver la música y el deporte?

-Son un reto permanente. La música es un juego y el deporte, también.

-¿Qué le da más alegrías?

-La música me tocó en una etapa de mi vida en la que eso era lo que necesitaba. El deporte, lo mismo. En uno y otro ámbito, siempre me gustó hacer piña, hacer grupo.

-¿Y más disgustos?

-A mí me ha dado muchos disgustos la relación padre-jugador. Los padres deben saber que el deporte sirve para conocer el otro juego que es la vida, y que a veces se aprende más de la derrota que de la victoria.

-¿Y ahora qué?

-Yo sigo activo. No me puedo imaginar con una baraja desde la tarde hasta la noche. No dejo que me metan en el desván, me meterán en una caja cuando me toque, pero en el desván no.