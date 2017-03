«Hazte Oír es fascista»

Roberta Marrero (Las Palmas, 1972) es una artista contemporánea, cantante y actriz española. En definitiva, mucho más que una persona transexual. Y ha escrito 'El bebé verde', un libro donde cuenta su historia que ayer presentó en el Museo Arqueológico en el seno del Festival Muyeresfest.

¿Por qué ha decidido contar ahora su vida en un una novela?

La idea nació en unos talleres de Héctor Saraiba que hice en verano de 2015. En ellos teníamos que escribir y dibujar sobre el día que habíamos nacido y de ahí salió la historia del bebé verde. Esa fue la primera vez que hablé en público sin una máscara y hablé en primera persona. Me costó mucho hacerlo, pero pronto me di cuenta de que tenía una historia que era bastante potente.

Dice que no nació siendo niño o niña, sino bebé, y que necesitó tiempo para saber quién era.

En realidad, esta situación nos pasa a todos. Cuando las personas nacemos nos dicen que somos niños o niñas porque nos ven un pene o una vagina, pero en realidad no somos nada. Los críos son algo cuando tienen sentido de tener su propia identidad.

Hoy en día, hay más información sobre el proceso. ¿Se puede decir que el camino es más fácil?

Nunca lo es, aunque, si tu familia te apoya, todo va a ser menos arduo. Pero, por desgracia, esta situación no siempre se da.

¿Cómo lo vivió usted?

De pequeña sufrí bullying en el colegio y mis padres nunca llegaron a entender muy bien quién fui. Sí es verdad que de mayor tengo buena relación con mis hermanos, que he estado casada y he sido madrastra y que tengo relativo éxito en lo que hago. Es decir: soy relativamente afortunada. Tampoco he dejado que ser transexual guíe mi vida porque soy muchas cosas más.

¿Qué le han dicho las personas no transexuales que lo han leído?

-He recibido muchos emails y curiosamente solo una persona ha cambiado de sexo. Es interesante porque estas personas te daban las gracias y empatizaban mucho. Al fin y al cabo, es una cuestión de identidad y no de con quién te acuestas.

¿Qué le pareció el autobús de Hazte Oír?

Lo vi en Madrid porque es importante poner las cosas en su sitio. Esta organización no es un grupo ultracatólico, sino personas fascistas, malas personas. Si sabes que mandas un mensaje de odio y que hay niños que sufren bullying por esta situación y aún así lo haces, eres una persona chunga.

En Madrid tardaron días en paralizarlo.

Me sorprenden mucho las diferencias entre la capital de España y Barcelona, ya que en la Ciudad Condal lo pararon enseguida y se fueron. Sin embargo, en Madrid costó bastante que se detuviese y luego pusieron la imagen de 'censurado'. Cuando lo vi , mi primera sensación fue echar a correr detrás de él y tirarle piedras.