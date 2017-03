'Kiss and go', ¿España o Reino Unido?

La entrada y salida de los niños en los centros escolares se convierte en un tetris para el tráfico en los aledaños de los colegios. Los padres que llevan a sus pequeños en coche al centro educativo en numerosas ocasiones se restrasan en exceso y las despedidas se hacen eternas.

Desde hace unos meses hay una señal en la que se lee 'Kiss and Go' y debajo los horarios escolares. ¿En qué consiste? Pues en la liberación de espacios de aparcamiento a las horas de entrada y salida a las clases (de 8,45 a 9,15 y de 14,00 a 14,30 horas) para evitar los típicos atascos. Es una copia de los espacios existentes en los aeropuertos y en las estaciones de autobuses.

Pero los usuarios, lejos de aplaudir la iniciativa, critican el hecho de que la señal esté en inglés. ¿De dónde estamos hablando? De Ponferrada, en el colegio Valentín García Yebra. No sabemos si en el Bierzo hay un número elevado de alumnado inglés, pero en Ponferrada 'choca' ese 'bilingüismo' tan curioso en la señal, con 'Kiss and Go' y los horarios lectivos en castellano. Por cierto, para los no iniciados en la lengua de Shakespeare, 'Kiss and go' significa 'besa y vete'.