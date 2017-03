Despedido tras pedir días libres para donar a su hija parte del hígado

Un padre fue despedido tras pedir unos días de baja y otros de vacaciones para poder desplazarse a Madrid y someterse a la operación para donar parte del hígado a su hija. «La vida de mi hija dependía de que yo le donara parte de mi hígado», asegura el progenitor después de que a una semana de la intervención le citará en el despacho el director de recursos humanos de su empresa para comunicarle que estaba en la calle. «Lo que más me dolió fueron sus palabras: "Así podrá usted dedicarse mejor a cuidar a su hija"», denuncia el hombre.

Por desgracia se trata de un caso que se repite cada vez más. Según publica www.diariovasco.com, así, la Asociación Española de Ayuda a Niños con enfermedades hepáticas y trasplantados hepáticos (Hepa) denuncia que un porcentaje muy alto de los padres que han donado un órgano en vida han tenido problemas laborales y en la mayoría de los casos han perdido su puesto de trabajo. Esta asociación ha lanzado una petición a través de la plataforma change.org, para que, por ley, se impida que un donante cobre menos o sea despedido del trabajo por no estar protegido por una baja laboral.

«Se nos castiga»

"Cuando llevé los justificantes de las pruebas a mi trabajo me indicaron que eran pruebas voluntarias y que yo no estaba enfermo y que no podían aceptar la justificación, que la solución era pedir una excedencia, (...) Se considera que, como nosotros no estamos enfermos, es una operación voluntaria. Claro que es voluntaria... Voluntariamente queremos salvar la vida de nuestros hijos. Y por eso se nos castiga". Esa es otra denuncia de la Asociación Española de Ayuda a Niños con enfermedades hepáticas y trasplantados hepáticos (Hepa) que aparece en su campaña a favor de un cambio de la legislación.