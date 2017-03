Roban una moneda de oro de cien kilos

No cabe en un monedero y hace falta una carretilla para transportarla.Pero eso no ha sido obstáculo para que la moneda más grande del mundo haya desaparecido del Museo Bode de Berlín. La Policía local anunció ayer el robo de la pieza mas sobresaliente del Gabinete de Monedas, cuya colección contiene 540.000 piezas. El botín es una ‘Big Maple Leaf’ (gran hoja de arce) de oro puro, 53 centímetros de diámetro, 3 de grosor y 100 kilos de peso. Lleva la efigie de Isabel II en el anverso y tres hojas de arce en el reverso.Su valor nominal es de un millón de dolares canadienses, aunque el real es mayor: no menos de 3,7 millones de euros.

Los encargados de la investigación dan por sentado que los cacos debieron de ser varios y planearon minuciosamente el robo, que se produjo sobre las 3.30 horas de ayer. Con una escalera, que se dejaron, accedieron al edificio a través de una ventana situada a algo más de tres metros de altura en la fachada trasera, que da al ferrocarril que cruza la Isla de los Museos. Aprovecharon, además, las dos horas de la madrugada en las que diariamente se suspende el tráfico de trenes urbanos. La Policía no informó ayer de si llegaron a sonar las alarmas o los ladrones consiguieron desactivarlas, ni explicó cómo pudieron sacar la moneda de su caja de cristal blindado. Confirmó, eso sí, que, pese a que en la exposición había otras piezas de gran valor, solo se llevaron la más grande.

Un mecenas cedió permanentemente la ‘Big Maple Leaf’ al museo berlinés en diciembre de 2010. Fue acuñada el 3 de mayo de 2007 por la Casa de la Moneda de Canadá en una tirada de cinco ejemplares. Uno es de la reina de Inglaterra, dos fueron vendidos a coleccionistas en Dubái, uno fue subastado en 2010 y un quinto pertenece a un propietario anónimo. El Museo Bode nunca ha precisado cuál de las cinco monedas era la que se exponía hasta ahora en la capital alemana.

La Policía cree que el robo es cosa de profesionales y que las probabilidades de recuperar la pieza son pocas. Del tamaño de una rueda de coche, figura en el libro Guiness de los récords y su valor es tan alto por el oro que contiene, con una pureza de 999,99 por mil. Para los ladrones, resultará menos complicado fundir el metal y venderlo por lingotes que tratar de buscar un comprador para una moneda tan poco discreta.