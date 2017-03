¿Es racista el nuevo anuncio de Cola Cao?

La marca Cola Cao está en boca de todos estos días por su nuevo anuncio. ¿Por qué? Son muchos los que consideran que el spot tiene contenido racista y lo han expresado a través de las redes con el hashtag #colacaonosinsulta.

El momento al que se refieren es cuando la espuma de la bebida (preparada ya para beber) se transforma en un hombre negro con peinado afro. La polémica está servida. ¿Qué opión te merece a ti el anuncio?

La activista y periodista de Televisión Española, Lucía Bomio, ha publicado en su cuenta de Twitter un extenso texto en el que critica duramente a Cola Cao por su último spot, al tiempo que repasa algunos anuncios históricos de la marca. "Tu primer anuncio lo escuchó mi padre. Mi abuelo trabajó en ese campo ecuatorial, que no tropical y, a diferencia de lo que dice la canción, no cantaba porque estaba cansado y sometido", afirma la periodista. Además, añade: "Admiro tu capacidad de innovación a nivel producto. Me sorprende, sin embargo, que tus campañas publicitarias sigan recurriendo a la cosificación de grupos de seres humanos de mantera tan zafia."

Estas son algunas de las opiniones de los internautas:

Cuando se sigue usando al "negrito del cola cao" en pleno 2017 #colacaonosinsultapic.twitter.com/UEmMkS3Gf2 — Chooziyeol (@Machocolatera) 27 de marzo de 2017