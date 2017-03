La original esquela en la que un hombre pide perdón por haber muerto «sin permiso»

Dicen que morirse no es cosa de risa, y llevan razón. Sin embargo, existen ocasiones en las que aquellos que se marchan son capaces de lograr que, en un momento tan triste como su partida definitiva de este mundo, sus amigos y familiares esbocen una sonrisa.

Y eso es, exactamente, lo que ha sucedido en una esquela publicada este domingo 26 de marzo en la sección agenda del diario ABC.

La esquela en cuestión pertenece a Don Enrique Aldaz Riera, un notario y escritor que falleció el pasado día 22 de marzo en Barcelona a los 72 años de edad.

Parece que Enrique entendió que, una vez que morimos, los que realmente sufren son aquellos que permanecen en este mundo, pues son ellos los que te tienen que padecer la falta del fallecido.

Quizá por ello, su esquela reza lo siguiente: «Enrique Aldaz Riera suplica perdón a sus deudos y amigos por haber tenido el atrevimiento de morirse sin su permiso. No lo hará más».

No es la primera vez que encontramos un texto que pretende recordar con humor al finado. Hace unas semanas, la familia de María Rodrigo Molino quiso recordarla, en ABC, con una frase acorde a la simpatía que derrochó en vida: «Para un día que salgo en una esquela y no me veo».