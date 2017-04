Los apuntes de lengua de una estudiante malagueña que triunfan en Twitter

Estudia segundo de bachillerato y es la autora de unos apuntes que muchos tuiteros ya han calificado como «los más bonitos que has visto en tu vida». Detrás de ellos se encuentra Laura Grana, una malagueña de 18 años cuyo método de estudio acumula la friolera de cerca de 12.000 'me gusta' en Twitter. Y todo por culpa de su amiga @HelenaMarsal. Según publica el diario Sur, el pasado 23 de marzo esta joven quiso compartir en su cuenta la vistosa creación de su compañera. Lo que no imaginaba ni de lejos era la repercusión que tendría: más de 5.400 retuits en cuestión de días.

Según esta joven, el dibujo le apasiona desde niña. «Siendo muy pequeñita me metía debajo de la mesa camilla de mi abuela a pintar y luego hacía exposiciones en casa con mi hermano», explica. Además, es un don que -como revela- le viene en los genes. «Mi madre también hacía muy buenos apuntes, así que supongo que algo habré heredado».

Una amiga hace los apuntes más maravillosos que he visto en la vida pic.twitter.com/CqW9iZsUOZ — Helena (@HelenaMarsal) 22 de marzo de 2017

Mientras está en clase, Grana cuenta que toma notas rápidas en sucio a lápiz y ya va dándole vueltas a cómo plasmar esas lecciones con dibujos. «Me las imagino en la cabeza primero y busco una forma de estructurarlas», detalla. «Una vez que tengo clara el esquema, dibujo las cajas y las voy rellenando con la información. Lo hago con los bolígrafos y rotuladores que tengo por casa y con colores vivos, que son los que más me gustan». Para ello, la joven se inspira de trabajos similares que encuentra en la red social Tumblr, en Pinterest o en canales de YouTube.

Lo bueno es que además de atractivos y vistosos sus apuntes son efectivos. Prueba de ello es la nota media de esta alumna: 9,4. Tanto, que ahora esta malagueña se plantea dar charlas para compartir su método de estudio con otros jóvenes. «En el colegio, de hecho ya me lo han propuesto y mi propia profesora de Lengua y Literatura quiere escanear mis esquemas para utilizarlos», asevera.

Sin embargo, a pesar del don que tiene con las artes gráficas, Laura no tiene pensado dedicarse a ellas profesionalmente. «Me interesa ADE o Derecho. Siempre he querido trabajar en el Parlamento europeo, aunque en estos momentos también me atrae mucho el mundo empresarial y el sector privado».

Más información en Sur.es