El drama del 'youtuber' chileno Germán Garmendia

Saltó a la fama hace seis años y desde entonces es uno de los 'youtubers' más conocidos de todo Chile. Pero la popularidad no siempre sienta bien y el joven atraviesa uno de sus peores momentos de su vida por ello. «No sé qué más hacer. No puedo seguir en lo mismo. No es saludable», explicaba en uno de sus vídeos. Y es que según cuenta, se siente acosado por sus fans.

Sus publicaciones siempre suelen estar llenas de chistes y comedia, pero en su último vídeo reina el drama. El chileno les explica a sus seguidores todo lo que le ha costado la fama. La situación es tal, que según cuenta, ha tenido que cambiar de casa al menos veinte veces en los últimos meses.

«Están gritando, tirando piedras, nos graban solo por diversión. No es un juego, esto no es un juego», se le oye decir a su novia Lenay Dunn. De acuerdo con el testimonio de la pareja, el constante asedio de personas hasta les ha traído incluso problemas con los vecinos.

La fama a veces no es tan maravillosa como la pintan y por el contrario para Garmendia, se ha convertido en una pesadilla. «En mi casa me siento como en un zoológico», dice. «Bajé y había gente dentro de mi casa. Estaban ahí y no sabía cómo reaccionar. Me decían ‘Germán, una foto. Estaban dentro, eso es muy similar a robar. Me tomé una foto con ellos porque no supe qué hacer y se fueron. Me quedé esperando el ‘perdón por entrar a tu casa‘», agrega.

Ha tomado cartas en el asunto y ha tapiado las ventanas, de tal manera que no se pueda ver el interior desde fuera.