Crece España, pero algo menos que la desigualdad de los españoles. La crisis, que algunos daban por muerta, ataca con mayor ímpetu a unos sectores que a otros, pero da la casualidad que los atacados son siempre los mismos. La rampa de deslizamiento afecta más a los que están siendo jóvenes que a los que se están entrenando para ser viejos. Madurez, divino tesoro. Los que han superado los 65 años, que para algunos son muchachos tardíos, ya no corren el riesgo de sus padres, ni de sus padres, ni de esos que en las esquelas se llaman «demás parientes». Están protegidos por la pensión, que es una capa que no todo lo tapa, pero que evita caminar a la intemperie. Las zonas más desguarnecidas son las que transitan la mitad del camino de la vida, que ya no es el que estableció el Dante, porque ahora se nos da mucho más, sin que tengamos que pedirlo. Lo que aún no se ha resuelto es el equívoco que nos hace confundir dos cosas tan distintas como vivir y durar. Hay que elegir, pero nadie puede escoger. Y menos ahora que España está más cerca de lo que llaman «un Brexit blando». Es urgente cambiar de planes porque el que se presenta solo les gusta a los que lo han planificado.

Estamos avanzando hacia la retaguardia, que es la manera más púdica de retroceder, pero el llamado «plan B», a pesar de su nombre, no es ni bueno, ni bonito, ni barato. Castiga más a las familias con hijos que a las que han tenido la previsión de no querer perpetuarse. El que venga detrás que arree, pero hay personas que han adquirirdo una excelente preparación para no hacer nada. Vivir es una empresa de rectificación interior, porque a muchos no les da tiempo a rectificar. ¡Si lo sé no vengo!, pero ya están aquí, mientras se habla de primarias y de limpiar el censo, que está bastante sucio.