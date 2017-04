Detienen a la mujer que grabó a su asistenta cayendo desde un séptimo en lugar de ayudarla

El vídeo de 12 segundos ha dado la vuelta al mundo por la crueldad y la falta de aprecio de una mujer hacia la vida de su asistenta al comprobar que ésta estaba a punto morir cayendo desde un séptimo piso. En las imágenes publicadas en las redes sociales por la propia mujer que las grabó, se puede ver a la criada de origen etíope colgada en un balcón con una mano, gritando «agárreme» y llorando. Mientras, su jefa, graba la escena y solo dice «loca, vuelve».

Su mano entonces se desliza y se cae. Se oye un fuerte ruido sordo. La mujer que estaba rodando permanece en silencio. La criada sobrevivió con heridas leves y otro vídeo la muestra caminando con los trabajadores de emergencia. No está claro cómo llegó a estar colgando del balcón, pero los informes de los medios locales sugirieron que estaba tratando de suicidarse.

El Kuwait Times informó de que el abogado Fawzia al-Sabah presentaría una queja ante el fiscal por el comportamiento de la mujer. El vídeo ha vuelto a plantear preguntas sobre el tratamiento de los empleados domésticos en los países árabes.

Las quejas de abuso son comunes y el sistema kafala de visas impide que los trabajadores domésticos cambien de empleo sin el permiso de su empleador.

Human Rights Watch dice que el sistema kafala «sigue siendo un obstáculo importante para los derechos de los trabajadores domésticos» pese a que se han hecho algunos progresos en 2016 para protegerlos.

