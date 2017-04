Twitter | Guerra entre Reino Unido y España por las patatas bravas

La guerra entre Reino Unido y España ha estallado y no ha sido por Gibraltar, sino por la comida. A las polémicas versiones anglosajonas de la paella, que han recibido críticas incluso de renombrados chefs, se ha sumado ahora la opinión del periodista británico Ian Dunt, redactor jefe de Politics.co.uk. Y lo ha hecho con bastante malicia.

En un tuit que no ha tardado en recibir respuesta Dunt ha escrito: "Ahora que vamos a la guerra contra España, hablemos de comidas sobrevaloradas". Y el primer ejemplo, a su juicio, es el de las patatas bravas: "chips y ketchup. No están engañando a nadie".

Now that we're going to war with the Spanish I can say that I always thought their food was overrated.