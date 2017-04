La novia de 'el hombre de los dos mil tumores': «Es despreciable. Fue el amor de mi vida y ahora es el error de mi vida»

Paco Sanz, más conocido como 'el hombre de los dos mil tumores', está siendo objeto de duras críticas por parte de las mujeres que compartieron parte de su vida con él. Primero fue Gina, su expareja, que confesó tener «miedo» a este valenciano detenido a principios del mes de marzo acusado de estafar 250.000 euros a sus donantes tras pedirles dinero para falsos tratamientos de su enfermedad de Cowden en EE UU.

Ahora, Lucía, su novia hasta el momento en que se hizo pública la estafa, habla por primera vez para un medio de comunicación después de que se publicaran los vídeos de las polémicas tomas falsas que le delatan. «Ni en los peores sueños podía imaginar que él era así. No sé si en algún momento de la relación me decía la verdad», lamenta.

La novia de Paco Sanz cuya voz se oía en las polémicas grabaciones del presunto estafador habla en exclusiva en 'AR'. Investigada por la presunta estafa y blanqueo, Lucía asegura ser una «víctima más» de los engaños este hombre, 27 años mayor que ella, y arremete contra su expareja, al que envía un mensaje contundente y llama «despreciable». «Se ha reído de mí, me considero inocente», aseguraba en el 'Programa de Ana Rosa'. Según opina, «era el amor de mi vida y ha pasado a ser el error de mi vida».

Además, Lucía ha aprovechado para mandar un último mensaje directo al hombre de los 2.000 tumores: «Lo último que me esperaba de ti era esto. Si de verdad lo has hecho, pide perdón porque has hecho mucho daño a muchas personas».