Un mando de la Marina Británica en 2002: «Me temo que hemos invadido España, pero ellos no se han dado cuenta»

La Marina Real Británica invadió España en el año 2002. Eso sí, no fue con intención. Más bien, fue un accidente. Así lo ha desvelado el excomandante Lord West en 'Today', un programa de la cadena BBC, donde ha explicado que se perdieron cuando maniobraban para atracar el barco en el puerto de Gibraltar e irrumpieron en una playa del sur de España sin esperarlo, recoge la información del diario The Independent' recogida por ABC.

Lord West ha relatado: «No fue precisamente uno de los mejores días de mi vida. Recibí la llamada de un mando militar que me dijo: "Creo que ha pasado algo horrible". Pensé: "Oh Dios mío, ¿qué?". Entonces me confesó: "Me temo que hemos invadido España, pero creo que ellos no se han dado cuenta"». Lord West pensó que «la gente siempre advierte ese tipo de incidentes» y pidió a su subordinado que le explicase qué haía ocurrido con todo lujo de detalles.

«Los marines habían estado haciendo una maniobra de aterrizaje para llegar a la costa de Gibraltar, pero se perdieron, y se dirigieron al sitio equivocado», ha contado el excomandante, quien también ha narrado cómo desembarcaron en la playa, «con total normalidad», y ha destacado que, a pesar del error, son «brillates soldados, muy buenos en ese tipo de operaciones». En ese momento, se encontraron con un pescador español que les advirtió: «Creo que estáis en la costa equivocada».

«Enseguida volvieron a embarcar y se marcharon», explica Lord West, quien tuvo que llamar de manera inmediata al ministro de Asuntos Exteriores gibraltareño, así como al ministro principal del territorio británico de ultramar. Los marines ingleses habían atracado en La Línea, localidad española que linda con Gibraltar.

El excomandante ha expresado que «ojalá sus subalternos hubieran sabido en qué playa estaban exactamente», así no habrían cometido ningún error. «Me molestaron de forma inmerecida», ha declarado. «En realidad, nosotros tenemos una buena relación con el Ejército español, así que me puse en contacto con sus militares. Les explique lo que había pasado y ellos comprendieron que todos metemos la pata alguna vez. Por fortuna, el Gobierno español pasó el asunto por alto», ha añadido.

Lord West conocía de sobra la tensión histórica que existe entre Reino Unido y España a causa de Gibraltar y temía que el incidente reavivase el conflicto. «Estoy muy contento de que eso no ocurriera», ha expresado, aliviado, el excomandante. Su sorprendente testimonio llega días más tarde de que —el pasado viernes— la Unión Europea (UE) estableciese que después de que Gran Bretaña deje el bloque comunitario, «ningún acuerdo entre la UE y el Reino Unido será aplicado al territorio de Gibraltar sin el acuerdo entre el Reino de España y el Reino Unido». Un gran gol de la diplomacia española a la británica, que sorprendió fuera de juego al Número 10 y a los ministros Boris Johnson y David Davis, jefe negociador de la UE. La cláusula da derecho de veto a España sobre cualquier acuerdo futuro sobre Gibraltar y ha enfurecido al ala derecha del Partido Conservador, que considera el Peñón como un símbolo patriótico.