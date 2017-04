La terrorífica escalera por la que un maltratador hacía subir a su mujer cada día

El inspector de la policía británica Jack Rowlands ha decidido compartir a través de las redes sociales una imagen que por sí sola habla de la crueldad de la violencia de género que se vive en el interior de algunos hogares. Se trata de una escalera compuesta por doce escalos repleta de cuchillos clavados, notas amenazadoras y una bala en el escalón más bajo. Por ella tenía que pasar a diario una mujer maltratada a la que su marido transmitía, con este macabro escenario, el control absoluto que tenía sobre su vida y conseguía que no le denunciase ni intentase escapar.

Fueron los propios agentes los que se encontraron esta escena cuando acudieron a la vivienda en el Reino Unido alertados por un posible caso de violencia de género. El agresor, de 42 años, ha sido detenido. El motivo por el que se ha hecho pública la imagen a través de las redes sociales es concienciar a la sociedad.

A few weeks back a colleague of mine went to a domestic assault & found this when he entered. Male arrested & charged. Life saved pic.twitter.com/HjHNFplrsO