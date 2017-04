La joven que grabó a un hombre masturbándose mientras la miraba, tachada de 'feminazi'

Lo que para ella era una denuncia pública en las redes sociales hacia el hombre que se estaba masturbando mientras la miraba en una playa de Palma de Mallorca , se está volviendo en su contra. La joven palmesa de 23 años cuyo vídeo se ha hecho famoso no sale de su asombro después de que, en los últimos días, haya recibido numerosas críticas por su actitud en las redes sociales alegando que estaba invadiendo la intimidad del joven grabado.

La situación es la siguiente. La protagonista de la historia, que procura mantener el anonimato, estaba tomando el sol en topless en una playa nudista. De pronto se da cuenta de que cerca de ella hay un hombre masturbándose mientras la miraba. Indignada, la joven decide coger su teléfono móvil y grabarle mientras le reprocha su actitud. Avergonzado, el hombre trata de defenderse pero finalmente coge sus cosas y se marcha. En ningún momento se le ve masturbarse ya que la mujer no reaccionó a tiempo. Posteriormente, ella misma decidió subir el vídeo a las redes sociales en lo que ella considera un acto de defensa y denuncia al considerar que se estaba invadiendo su intimidad. El vídeo ha corrido por internet y la mujer recibió el apoyo y elogio por parte de numerosos internautas. Sin embargo, entre los aplausos también hay reproches, los de aquellos que no entienden por qué ha hecho públicas esas imágenes y defienden el derecho a preservar el anonimato del hombre.

Según ha declarado a La Vanguardia, entre los mensajes que ha recibido algunos le han resultado bastante ofensivos: «Eres una feminazi», «como todas las mujeres sois unas putas y seguro que ibas provocando», «deberías sentirte halagada por atraer a un tío y debes comprender sus necesidades», «qué más te da si no te iba a salpicar», «el vídeo es falso porque no se ve nada», «el hombre debe llevarte a los juzgados por grabarle y difundir su imagen». Sorprendida por esta situación, quien se considera una víctima de lo sucedido asegura que no se arrepiente de lo que ha hecho.

«Para mí es mil veces peor que se masturbe un hombre a mi lado a que yo le haga un vídeo y lo comparta. Alucino. No me esperaba tanta respuesta negativa. Al ver a tantos críticos pienso en la poca empatía que tienen ante este tipo de acciones. Es lamentable que haya hombres y mujeres con estas actitudes machistas tan interiorizadas hasta tal punto que digan que era yo quien hizo mal. En ese momento me sentí agredida e insultada en mi lugar favorito de la isla. ¿Acaso tengo que esperar a que me toque para actuar? ¿Soy una feminazi por no permitir que se masturben mirándome en la playa?», dice la mujer indignada.

Mundo online aparte, la joven se está planteando si va a presentar una denuncia oficial o no, porque no sabe si ésto le puede perjudicar o no. No obstante, asegura que lo que quiere es olvidar lo sucedido y pasar página.