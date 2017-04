Tante Blanco (Tolivia, 1957), hijo de minero, el mayor de cinco hermanos, padre de tres hijos, estudió en colegios de curas antes de llegar a la Laboral y, de ahí, a Filología, carrera que abandonó para entrar en Hunosa como ayudante minero. Hasta ahí su vida como anónimo, porque, alcanzada la treintena, el éxito le llegó con Los Berrones, formación que abandonó cuando se prejubiló. «Y ahora llevo catorce años en casa: trece como prejubiláu y unu como jubiláu».

-Vaya chollo, ¿no?

-Pues sí. Los mis compañeros de promoción en la Facultad, que están tovía en activo, dícenme: «¡Qué cabrón! ¡A mí tovía me queden cinco años!».

-¿Y con sueldazo o eso es una leyenda urbana?

-El mi sueldu ye pequeñu, porque no trabajé muchos años. Con decite que no llego ni con un cachu a los 2.000 pavos... Hablamos de un sueldu más que bajín. Pero no lu cambio por unu grande teniendo lo fundamental: tiempu pa hacer lo que me gusta.

-¿Y qué le gusta?

-Gústame pintar, escribir y la música. Toi muy liáu. Hay díes que me falten hores. Cuando estás prejubiláu, siempre te caen chollos. También me gusta cocinar. Y, de hecho, fui el únicu asturianu que acudió a la primera edición de 'Masterchef' y pasó el primer corte con unes cebolles rellenes y un rollo de bonito.

-En el terreno musical lo petaron con el agro-rock de Los Berrones. ¿Alguna vez soñó con ese exitazo?

-Ni locu. Tuve que pedir excedencia en Hunosa y estuve cinco años sin trabayar. De aquella, en Tolivia no teníamos teléfono. Había unu, públicu. Y veníen a danos un avisu del bar: «Oye, llamáronte del tal sitiu». Mi madre se hizo famosa en el pueblu y en la televisión porque veníen de Telecinco o Antena 3 y les sacaba un platu de chorizu con una botella sidra y marchaben alucinando. Fue una historia muy guapa. No como ahora.

-¿A qué se refiere?

-A que dejelo porque me prejubilé de Hunosa y los prejubilaos no pueden tener ninguna actividad económica porque te fastidien la jubilación. Por ejemplo, un mineru que se queda en casa con 1.500 euros no puede tener ni oveyes ni vaques. No puedes tener nada porque, a partir del momento en que declares alguna venta, ye actividad económica. Entones la gente lo que ta haciendo ye poner de titular a la muyer. Qué tontería, ¿no? La gente tiene que andar haciendo trampes. Ye un mundillo muy raro. Y luego ves a gente que se fue a casa con grandes cantidades de dinero y está ocupando cargos del BBVA o Gas Natural. Da la impresión de que les leyes están heches pa los de siempre.

-Pero el grupo sigue en activo con dos de sus miembros: su hermano Ramón y Olegario Méndez. ¿Por qué no volvió con la jubilación?

-Nun quiero hablar de ellos porque seguramente nun voy a hablar bien. -Oído cocina. ¿En qué anda ahora?

-Tengo más de sesenta canciones nueves preparaes. Hice un grupu que se llamó Stroza y ahora acabo de montar Los Berronestones con unos chavales que están entusiasmaos y ya estamos pa salir. Porque un día díjome unu: «Tú yes del genero bobo. ¿De quién ye 'Nun yes tú'? Tuya. ¿'Calcar na tená'? Tuya. ¿'La del estudiante'? Tuya. Así que las voy a tocar yo.

-¿Cuál es el plan?

-A finales de esti 2017 hará treinta años que compuse 'Nun yes tú'. Entonces voy a ver si preparamos un disco, pero vamos cambiar la letra.

-Menuda primicia.

-Sí, sí. Porque, en su día, la letra era un poco torpe y macarruca. Ahora no va a ser un tío que se convierte en una tía, sino a la inversa. Encima ye una tía que anda a la maera con una motosierra. Una de les frases diz: «En tu pueblu ya lo saben y no te tose ni Dios. Tienes un ganchu de izquierda como el de un boxeador». En esa línea. Y la última estrofa: «Nun salisti del armariu, nun tuviste necesidad. Tú acarreábaslu en llombu como el que no lleva na».

-¿Espera triunfar otra vez?

-Lo importante ye creéselo y pasalo bien, porque lo de Los Berrones solo pasa una vez. Ahora, creer que vas a ganar dinero con la música ye un absurdo porque 'Operación Triunfo' y sucedáneos como 'La Voz' fueron una gonorrea pa la música española. Entre Bisbal, Bustamante... lo coparon todo. ¿Tú acuérdeste los grupos que había? De Héroes del Silencio patrás, había lo que quisieres. ¿Qué hay ahora? Si quites a Melendi y a Fito, nada. ¿Tú crees que se le puede pagar a una Rosa, que vino a Oviedo, 60.000 euros de caché? Vien la Pantoja cobrando 80.000 pavos y puede caete bien, mal o regular, pero en su estilo ye única. ¿Pero una que salió de un programa televisivo fecha de mil remaches y mil reciclajes con esi caché? ¿Pero tú quién yes, guapina?

-Unos cobrando 60.000 y otros en el paro. ¿Cómo ve la Cuenca?

-Lo digo en una canción: «Fierros, ruines y desolación». No sé qué van a hacer, porque ves que Hunosa habla de diversificación cuando lo que hay que sacar ye carbón. Meter a 5.000 chavales, que hay carbón pa sacar, y dejase de hosties. Imagínate lo revolucionario que sería pa Asturies -ya no dijo pa les Cuenques- que Hunosa metiese 5.000 paisanos. Sería revolucionario no: lo siguiente. Pero nos vendieron al mercado común, a les multinacionales. Y ya ves en qué quedó el Tigre.

-Fue concejal de IU.

-Laviana ye un pueblu. Bueno, pues la pasada legislatura llamáronme de tres partidos. ¡Ay, mi madre! De Bloque por Asturies, de Foro y de IU. Pero no creo que la política sea lo mío. Porque ser políticu significa comer muchos sapos y yo soy muy radical.

-¿Podemos es la salvación?

-Hacía mucha falta porque ya no hay políticos: hay una masa de gente que vive exclusivamente de la política. Yo pienso que no estamos gobernados por un partido, sino por una empresa. Los mismos que antes decíen 'Una, Grande y Libre' ahora sustituyéronlo por 'Una Empresa y Nuestra'. ¿Quién se forra? Ellos, los primos, los cuñaos... Todos incrustados. Lo mismo en el PSOE que en el PP. Y con Podemos se les acaba el chollu. ¿Así que cómo no van a ir al rescate de Susana los dinosaurios? Patético y doloroso. Y claro, los de Europa están hartos de mandar fondos y ahora sal unu y diz que los gastamos en mujeres y vino. Y la verdad es que no anda muy desencamináu, aunque me fastidie decirlo. Acuérdate de 'Putas y varios'.

-Pues la mayoría vota a Rajoy.

-Permíteme que lo dude. Yo estoy convencido de que hubo un pucherazu en las elecciones. Ten en cuenta que en Holanda van a pasar al recuento de votos manual, porque la informática ye muy cabrona y cualquier monstruo de 140 kilos, unes gafes de culo botella y en pantalón cortu sentáu en un ordenador te puede mangonear los resultados de les elecciones y no se va a enterar ni Dios. Yo del PP me creo cualquier cosa. ¿Cómo voy a fiame de los resultados electorales de un partido que se hizo escuchas a sí mismo? Me niego a creer que en España haya 8 o 9 millones de personas que los hayan votado.

-De la monarquía ni hablamos, ¿no?

-Eso sí que mete miedo. Lo de Juancar y lo que no sabemos. Yo que tenía esperances de que Letizia fuera la primera reina republicana... No la conozco ni tengo intención, pero creo que yos da veinte vueltes a los Borbones. Y, si de verdad ejerciera, otro gallo nos cantaría. Pero la monarquía parlamentaria que tenemos ye como tener a 'Mortadelo y Filemón'. Solo están de adorno y pa facturar.