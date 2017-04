La «fuente mágica» de Covadonga

Es una actriz americana, famosa por aparecer en la serie 'Mujeres desesperadas', pero su paso por Asturias en busca de sus raíces ha dado la vuelta al mundo, un auténtico bombazo promocional para la región, a pesar de que desde la distancia no siempre se atine con la realidad. Eva Longoria fue regando sus redes sociales -es activa sobremanera en Twitter, Facebook, Instagram y Snapchat- de fotografías, comentarios y hasta simpáticas fotos de su paso por el Principado, poniendo con ellas a la vista de millones de personas las excelencias paisajísticas y culinarias de la región.

Porque Longoria suma 7,4 millones de seguidores en Twitter, su página de Facebook la siguen 5,4 millones, y alrededor de 3,5 millones son potenciales espectadores de las fotos que cuelga en Instagram. En cuanto a Snapchat, donde las publicaciones desaparecen a las 24 horas de publicarse, no se dan datos de seguidores, pero su cuenta está abierta a todo aquel que quiera cotillearla. En esa red social se sitúa en la número 11 en cuanto a popularidad entre las actrices que utilizan la aplicación, por detrás de Jessica Alba, Reese Whitherspoon, Demi Lovano y pocas más. Allí pudo verse este fin de semana a una Eva Longoria con orejas y hocico perruno en la plaza de la Escandalera -la aplicación da la posibilidad de 'tunear' las imágenes- o con pinta de abejita en el pato del edificio histórico de la Universidad, por poner un par de ejemplos.

Además de la gran repercusión de su fotografía ante la señal a la entrada de Longoria -con el Llongoria en asturiano incluido- (se llevó 103.000 'me gusta' en Instagram y 28.000 en Facebook, por ejemplo), destacó sobremanera en los medios internacionales su visita a Covadonga del sábado, que el diario británico 'The Daily Mail' recogió -al menos en su edición digital- bajo el siguiente titular: «Eva Longoria bebe de una fuente mágica en España», para después bromear con sus tres matrimonios -los dos fallidos y el actual, con el ejecutivo de Televisa Pepe Bastón- y la posibilidad de que, tal y como cuenta la leyenda, se pueda casar de nuevo en el plazo de un año tras «dejar que el agua que surgía de esa fuente ancestral cayese sobre su cara libre de maquillaje y bebiese de los siete caños». Fue la misma Eva Longoria la que explicaba en un vídeo que le grababa su marido la leyenda, a la vez que el fotógrafo de EL COMERCIO le tomaba las fotografías. «No sé, cielo, quizás me case otra vez en el plazo de un año», le decía entre risas a su actual marido mirando a cámara. Otra de las imágenes más populares, la de Longoria ante la Basílica de Covadonga -56.000 'likes' en Instagram- llevaba una explicación de la actriz a Mario López -tiene más de un millón de seguidores en Twitter-, el actor que daba vida a A. C. Slater en la serie 'Salvados por la campana', quien le preguntaba dónde era aquello tan bonito de la foto: «Tienes que venir, aquí es donde Juan Pablo II dice que nació el Cristianismo, con la batalla que hubo en este lugar», le recomendaba.

Y así, en muchos otros medios internacionales, como las revistas 'People' y 'Vanity Fair' -que hablaba de la conexión «entre Eva Longoria y los cachopos»-, cadenas de televisión como la CBS8 de San Francisco, en Estados Unidos, o periódicos como el 'Belfast Telegraph', en Irlanda del Norte, o el 'Times of India', aunque estos últimos escogieron para ilustrar la noticia de su paso por Asturias una imagen de San Sebastián. No todo puede ser perfecto, pero toda publicidad es bien recibida.