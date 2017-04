Antonio es un vecino de Baracaldo (Bilbao) de 53 años que estaba harto de no poder pasear tranquilo con su perro porque otro joven de la localidad sacaba al suyo, de una raza considerada como potencialmente peligrosa, sin correa y sin bozal. Su conducta fue motivo de constantes discusiones que desembocaron el pasado sábado por la noche en una cruenta pelea que le llevó a recibir hasta diez patadas en la cabeza, tal y como se puede ver en un vídeo que pone los pelos de punta por su violencia. «No recuerdo nada... Me podría haber matado», asegura la víctima, mientras que su agresor trata de justificarse: «Igual se me fue de las manos, pero no le dí fuerte. De hecho, no tiene heridas graves».

La brutal agresión se produjo el pasado sábado en el cruce de la Avenida Euskadi con la calle Economía, sobre las 22.00 horas, cuando Antonio fue a pasear a su mascota como hace cada día. Según su testimonio, le volvió a pedir al joven, de 35 años, que le pusiese bozal a su perro de presa canario, «algo a lo que se niega en redondo, y ya no recuerdo más. Me desperté en el hospital con mucho dolor y cuando he visto las imágenes... Me podría haber matado», ha declarado el hombre.

Es muy difícil justificar un ataque tan violento, pero su autor, que prefiere guardar su anonimato, ha asegurado a este periódico que sólo trataba de defenderse, ya que la víctima trató de agredirle. «El vídeo está incompleto. No se ve cómo este hombre casi me arranca la camisa y me intenta dar un puñetazo que logro esquivar por poco», alega.

Lo que sí se puede apreciar en las imágenes, que se han propagado como la pólvora en Internet por su virulencia tras publicarse en la web de EL CORREO, es el momento en el que el joven le golpea hasta que logra hacerle caer al suelo y comienza a propinarle las patadas en la cabeza. «La rabia y la ira me ciegan porque me hacía la vida imposible desde que discutimos por primera vez en verano. Con amenazas de muerte incluidas. Me dijo que me iba a pegar un tiro», se justifica al mismo tiempo que anuncia su intención de denunciarle por acoso.

Aunque confiesa «estar arrepentido del ensañamiento», también asegura que, al contrario de lo que parece en el vídeo, «no le doy fuerte». «Igual se me fue de las manos, pero en ningún momento trato de matarle. De hecho, no tiene heridas graves», asegura a modo de defensa, mientras su víctima apenas recuerda nada de la pelea porque «perdí el conocimiento cuando recibí la primera patada en la cabeza».

Por todo ello, Antonio ha criticado la decisión del juez de dejar en libertad con cargos a su agresor, que, al parecer, es un viejo conocido de la Policía. «El otro día le pararon por la calle porque iba con un bate de béisbol...está muy pasado de vueltas», asegura. Todo lo contrario que los perros, que, tal y como se puede ver en el vídeo, son los únicos que parecen mantener una actitud inofensiva mientras sus amos se peleaban.