«Confundir un cachete con maltrato es una auténtica barbaridad»

Quien no conozca en España al juez de menores Emilio Calatayud es que no vive en este país. El juez granadino es una figura respetada en el mundo de la judicatura por sus sentencias ejemplares y por no tener pelos en la lengua. Tal y como él mismo ha reconocido en una entrevista emitida este martes en 'Hora punta' de Cárdenas en TVE, «la gente dice que soy un juez polémico».

Precisamente por ello, por su forma de ser, ha provocado que el programa de la televisión pública entrase en un interesante y tenso debate, según recoge el diario Abc. Todo a raíz de la conveniencia o no de darle un guantazo a un menor para educarle. Según el juez, «confundir en este país un cachete con un maltrato es una auténtica barbaridad, tenemos mecanismos suficientes para diferenciar unos padres maltratadores de los que no lo son».

Esa afirmación ha desatado la polémica porque la entrevista ha llegado a enfrentar a Javier Cárdenas con el resto de colaboradores que han comentado las palabras del juez granadino a costa de si es conveniente o no darle un cachete a los niños. Cárdenas ha pretendido advertirles que según lo que digan pueden ser tachados de algo que no son a través de la prensa.