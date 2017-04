Un jugador del Betis de baloncesto confunde a los nazarenos de Sevilla con miembros del Ku Klux Klan

Es americano, jugador de baloncesto del Betis Energía Plus, y el pasado Domingo de Ramos alucinó cuando iba caminando por las calles de Sevilla y empezaron a cruzarse nazarenos en su camino. Trent Lockett los confundió con miembros del Ku Klux Klan por el parecido de su vestimenta y no dudó en compartir varias fotos en su perfil de Instagram con gestos de interrogación al no dar crédito a lo que estaba viendo.

Trent Lockett, jugador de baloncesto del Betis Energía Plus.

El joven de Minessota pronto descubrió de su error al hacerse eco de las aclaraciones de sus seguidores, que le empujaron a rectificar: «Es una de las cosas más increíbles que podía ver. Pero no tienen ninguna relación con el pensamiento del KKK. Esta tradición nació varios siglos antes que el KKK», puntualizaba inmediatamente después en las redes.

El Ku Klux Klan fue una organización nacida en Estados Unidos en el siglo XIX, que defendía la supremacía de la raza blanca y que trató de impedir por todos los medios la igualdad de derechos de los afroamericanos. La vestimenta de sus miembros en sus rituales, con su túnica y capirote blancos, fue lo que llevó a confusión a Lockett.