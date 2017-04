'The New York Times' acapara tres premios en la edición anual de los Pulitzer

El diario 'The New York Times' recibirá este año con tres premios Pulitzer, entre ellos a la mejor cobertura internacional, al mejor reportaje especial y a la mejor fotografía de noticias de última hora. El 'New York Daily News' y la publicación 'ProPublica' comparten el galardón al servicio público, por su cobertura de las desahucios llevados a cabo por la policía de Nueva York, informa Efe. El galardón al mejor periodismo explicativo fue para el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, McClatchy y el 'Miami Herald'por su trabajo sobre 'los papeles de Panamá' y los paraísos fiscales.

En la categoría de mejor trabajo de periodismo de investigación, el premiado fue Eric Eyre, del 'Charleston Gazzete Mail', por su cobertura del flujo descontrolado de opiáceos en las zonas más desfavorecidas de West Virginia. David Fahrethold, del 'Washington Post', se hizo con el Pulitzer al mejor trabajo de periodismo nacional por su análisis y seguimiento de las donaciones anunciadas por el entonces candidato republicano y actual mandatario de EE UU, Donald Trump

Los periodistas del 'East Bay Times', por la cobertura del incendio del edificio Oakland Ghost Ship, en el que murieron el pasado diciembre 36 personas, y el 'Salt Lake Tribune', por su trabajo sobre las violaciones que se producen en universidades en el estado de Utah completan el palmarés, que además del prestigio global, se llevan unos 9.500 cada uno.