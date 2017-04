La bomba madre

Estados Unidos lanzó el Jueves Santo contra el ISIS, en Afganistán, la mayor bomba no nuclear que posee, reservándose las nucleares para cuando llegue el momento y Donald Trump lo crea oportuno. El gran petardo se desarrolló durante la guerra de Irak pero no se había usado en combate hasta ahora, a punto de cumplirse 100 días de su presidencia. La madre de todas las bombas tiene una potencia explosiva que equivale a once toneladas de TNT y su radio de acción supera los 1.600 metros. Expertos de Foreign Policy dicen que aún hay una mayor, que será la abuela, ya que es la madre de la madre que nos acojonó en Hiroshima y Nagasaki. ¿Quién puede dudar del Progreso? Esta palabra la escribían nuestro mayores con mayúscula, pero ahora el papa Francisco está asustado y clama por la paz. «Estamos ante una tercera guerra mundial a trozos», ha dicho, mientras le lavaba los pies, previamente lavados, a los que no se lavan nunca. En general, tampoco tienen las manos limpias, pero el buen Francisco tiene un buen estómago y sabe vencer la natural repugnancia. Los símbolos son los símbolos y de ellos vivimos desde hace unos cien años, pero el tiempo ha cogido carrerilla y la NASA confirma que puede haber vida en la luna helada de Saturno. Así que ni usted ni yo estamos solos cuando miramos la noche callada y costelada. Por arriba puede haber gente.

Lo intrigante es si padecerán también la envidia y el tedio, que aún no han contraído los robots que fabricamos a nuestra imagen y semejanza. Ahora estamos preocupados en España por las pensiones. Nos dicen que un préstamo de 10.192 millones de euros salvaría la llamada «hucha de las pensiones», a la que se le está viendo el culo de lata. Es curioso que en los países más prósperos haya crecido el número de los partidarios de la eutanasia, que no deja de ser la última de las libertades. A las religiones no les gusta.