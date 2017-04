Celastrol: la hierba tóxica que podría ser la cura de la obesidad

Investigadores de la Universidad de Xiamen descubrieron que el celastrol, hierba tóxica muy utilizada en la medicina tradicional china, podría usarse para combatir el sobrepeso sin riesgos para la salud.

“Éste es un gran paso para convertir el celastrol en una medicina segura para los seres humanos”, señala Zhang Xiaokun, cabeza del equipo de expertos del Instituto de Investigación Biomédica de la institución académica.

Los científicos revelan al diario “China Daily” que el compuesto que se extrae de las raíces de una hierba tóxica conocida como “vid del dios trueno” puede cambiar el metabolismo de una célula al eliminar las mitocondrias (la parte generadora de energía), lo que resultaría en la pérdida de peso.

La raíz es utilizada en la medicina tradicional para combatir enfermedades como artritis, soriasis y dolencias autoinmunes, siempre en pequeñas cantidades por los efectos secundarios de su alta toxicidad.

“El celastrol podría ser una poderosa herramienta para tratar a pacientes que sufren de obesidad y problemas asociados, como diabetes, hígado graso y enfermedades cardíacas”, añade Zhang.

La investigación, cuyos resultados se publican en la revista científica internacional “Mollecular Cell”, supone un avance respecto a los descubrimientos de investigaciones previas, como la realizada en 2015 por la Universidad de Medicina de Harvard, que halló que el celastrol llevaba a perder peso pero se desconocía cómo.

